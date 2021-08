El FA apunta contra el ministro Cardoso por "acumulación negativa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Germán Cardoso el Frente Amplio lo tiene entre ceja y ceja. No figura entre los ministros más populares -según las encuestas que miden la aprobación del gabinete-, y en el último tiempo se encadenaron dos situaciones en las que debió salir a dar explicaciones.

La oposición ya había pedido su renuncia a mediados de junio, cuando se conocieron diálogos telefónicos con un jerarca policial de Maldonado imputado por corrupción, en los que le solicitaba gestiones a pedido de conocidos. Y ahora la oposición evalúa acciones parlamentarias luego de las declaraciones conocidas ayer de Martín Pérez Banchero, ex director nacional de Turismo, acerca de que fue “echado” por Cardoso al negarse a firmar compras directas por entender que no se ajustaban a la norma ni eran convenientes.

El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo a El País que su sector -la Vertiente Artiguista- planteará hoy en la mesa política del Frente la necesidad de tomar “alguna iniciativa” en relación al ministro, que a su criterio ya ha sumado una “acumulación negativa de circunstancias que ameritan algún tipo de decisión política”. “Es lo que hemos estado intercambiando en las últimas horas, y supongo que otros sectores plantearán lo mismo. Nosotros queremos que este tema se tome y se busque un cambio, porque la verdad que lo de Cardoso es poco presentable, para decirlo de manera elegante”, agregó el legislador.

Otro que se manifestó en forma clara fue el diputado del MPP Eduardo Antonini, que en su cuenta de Twitter opinó que el secretario de Estado está “siempre vinculado a irregularidades”. Antonini dijo que junto con la bancada de representantes de la oposición ya estaba “analizando qué medidas parlamentarias tomar, dada la gravedad de las reiteradas denuncias”.



Esas medidas, dijo en diálogo con El País, pueden ser desde la citación a comisión para aclarar lo ocurrido, hasta convocar una interpelación o promover la creación de una comisión investigadora. “Lo que estamos planteando no es un cuestionamiento de un diputado de la oposición, sino una denuncia que hace el número tres del ministerio, que es de su propio partido, y que lo está acusando por lo menos de una irregularidad”, argumentó.

Concretamente, lo que Pérez Banchero dijo al semanario Búsqueda es que en la cartera encabezada por Cardoso “se utiliza como regla la compra directa por excepción y no la licitación pública”. Afirmó que los gastos se realizan sin cumplir estrictamente “lo que dice el Tocaf, y que algunas de esas compras eran por “montos importantes, algunas de más de medio millón de dólares a una única empresa”.

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez (Archivo)

El ministro respondió ayer a El País que esos gastos -vinculados a contrataciones de publicidad- correspondían a rubros que ya existían y que fueron ejecutados “de urgencia”, una vez que se resolvió a fines del año pasado que la temporada estival sería sin fronteras abiertas. Por esta razón, explicó el ministro luego en rueda de prensa, hubo que recapitular la estrategia de promoción de Uruguay, apuntando a un turismo interno.

Pero además Cardoso sostuvo que las compras se ajustaron a derecho, que fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas, y que decidió sustituir al jerarca porque mantenía en su unidad “más de 100 expedientes atrasados”. También contó que mantenía con él “desencuentros (que) vienen desde hace meses por diferencias en la metodología en el trabajo”.



Por su parte, el expresidente Julio María Sanguinetti, secretario del Partido Colorado y líder del Batllistas -sector al que pertenece Cardoso-, no demoró en respaldar al titular de Turismo. “Es una situación sin dudas enojosa, que se ha planteado a lo largo de estos meses con diferencias entre ambos, y en cuanto a las eventuales acusaciones, no tengo la menor duda de que todo se aclarará como corresponde”, dijo a El País, y remarcó que confía “plenamente” en la gestión que Cardoso está llevando adelante.

Inoperante.

Uno de los que defendió con más énfasis la actuación del ministro fue el subsecretario Remo Monzeglio, que en diálogo con El Observador catalogó a Pérez Banchero de “inoperante”.



“Desde mi punto de vista, no era un tema normal. Trababa todo, no estaba de acuerdo en absolutamente nada, no entendía la mecánica del trabajo. Este director nacional de Turismo tenía que estar en territorio, saliendo a los distintos lugares del país, y a los efectos de eso se le proporcionó un auto con chofer, pero no salía”, criticó.

Dijo también que el jerarca -con quien El País intentó el contacto sin éxito- casi no participaba de las reuniones que se mantenían a través de la plataforma Zoom, y que como no cumplía con su trabajo, Cardoso debió nombrar a un coordinador técnico “justamente para que hiciera un trabajo que no hacía Pérez Banchero”.

Al igual que Sanguinetti, Monzeglio aseguró que cree “profundamente” en el ministro, y lo fundamentó al referirse a que lleva “más de un año” de trabajo conjunto con el secretario de Estado. “Es una persona bien intencionada, que no se merece en absoluto ningún tipo de reparo por parte de este director. Germán hizo todo lo posible”, concluyó.

Para después de la Rendición La definición de las acciones que tomará el Frente Amplio en torno a este tema serán abordadas luego de que Diputados termine de discutir y aprobar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, cuyo articulado recién terminó de votarse este miércoles en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. “Me parece difícil que podamos reunirnos antes de la semana que viene”, reconoció el diputado y presidente de la cámara de representantes, Alfredo Fratti.