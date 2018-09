FA analiza si lauda los casos de Sendic y Pérez

Hace más de un año que Raúl Sendic renunció a su cargo de vicepresidente en un Plenario del Frente Amplio. Para algunos sectores, con su alejamiento quedó laudado el caso que terminó con un procesamiento sin prisión por el uso de las tarjetas corporativas en Ancap. Para otros, como el presidente de la coalición Javier Miranda, el asunto no debe quedar ahí.

El tema está planteado una vez más y Miranda se mantiene firme en que el dictamen del Tribunal de Conducta debe tratarse en un Plenario. Esa era su intención cuando pidió que se convocara al máximo órgano de la coalición el pasado 18 de agosto, pero no encontró eco en los sectores y bases.

Aunque no logró lo que pretendía, Miranda no se dio por vencido. Un nuevo planteo fue realizado el pasado lunes 17 en el Secretariado del Frente Amplio. Allí insistió en la necesidad de que un Plenario tome resolución sobre el lapidario informe del Tribunal de Conducta sobre Sendic y el diputado "rebelde" Darío Pérez, de la Liga Federal.

Fuentes de la coalición consultadas por El País indicaron que la posición transmitida por Miranda es de todo el equipo de presidencia de la coalición. Según explicaron, la misma apunta a que es un tema que está todavía abierto y sería deseable cerrarlo antes del año próximo, ya que es electoral.

Si el Plenario tomara una resolución, Sendic podría quedar inhabilitado para presentarse como candidato al Senado, por su Lista 711. Sin embargo, dentro del Frente Amplio no hay apoyos para esto ya que tanto el Movimiento de Participación Popular (MPP) como el Partido Comunista no están dispuestos a reabrir el asunto. Entre los sectores dispuestos a resolver están el Partido Socialista, Alianza Progresista y la Vertiente Artiguista.

También a solicitud de Miranda se había conformado una comisión para estudiar la posibilidad de tomar una resolución al respecto, pero como no hubo consenso el tema quedó pendiente. El lunes, Miranda propuso crear otro ámbito para analizar el punto, algo que no fue aceptado por la mayoría de los presentes, según contaron a El País. Por lo que al final terminó comunicando la realización de una especie de "ronda" de contactos para analizar qué apoyo podría tener su planteo de laudar de una vez por todas los casos de Sendic y Pérez.

Lamento.

Al cumplirse un año de la renuncia de Sendic a la vicepresidencia en setiem-bre de 2017, Miranda lamentó públicamente que habiendo transcurriendo ese lapso desde el alejamiento del líder la Lista 711 aún no se haya discutido sobre el tema.

Miranda dijo en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa Política del 7 de este mes, que la de Sendic "es una situación que no ha sido resuelta y que lamentablemente no se resolvió", aunque aclaró que el asunto "sigue en la agenda del Plenario Nacional del Frente". "No hemos tenido la oportunidad de que se trate porque hoy el proceso de discusión pasa por otro lado como lo es lo programático", añadió el titular de la coalición.

Mientras tanto, Sendic continúa realizando una gira por el interior del país por varios comités de base dando su visión sobre diferentes temas de la política nacional. El pasado sábado estuvo presente en un acto en la ciudad de Artigas junto al diputado Saúl Aristimuño y el edil Lidio Paniagua. Además se reunió en Bella Unión con los integrantes de Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas.

El 13 de octubre deberían presentarse los candidatos

El Frente Amplio entró en una cuenta regresiva para la presentación de candidatos presidenciales para el 2019. La fecha estipulada para el Plenario que debe habilitar las candidaturas es el 13 de octubre y la idea de los sectores que componen la coalición es habilitar todas las candidaturas que se presenten.

Al momento los postulantes son el intendente de Montevideo Daniel Martínez (propuesto por el Partido Socialista), la ministra de Industria Carolina Cosse, el titular de Trabajo Ernesto Murro y el secretario general del Sunca Óscar Andrade, impulsado por el Partido Comunista. El gran signo de interrogación está puesto sobre el expresidente José Mujica y el ministro de Economía Danilo Astori, quienes aún no comunicaron oficialmente si se postularán o no. Si bien Mujica adelantó que no tiene voluntad de presentarse a la contienda electoral, hay quienes dentro de su sector no lo descartan dado el alto apoyo que tiene en las encuestas, donde aparece con el 24% de las preferencias entre frenteamplistas de acuerdo a una medición de Equipos dada a conocer esta semana.

Según el estatuto vigente, el Plenario recibirá las propuestas que sean presentadas con el respaldo de un quinto de miembros entre sectores y bases. Resultará nominados para proponer al Congreso, los candidatos que obtengan 4/5 de votos de los miembros del máximo órgano dentro de la coalición de izquierda.