FA analiza cambios a la ley para trans

El polémico artículo que otorga a menores de edad la facultad de poder cambiar de sexo por medio de operaciones quirúrgicas podría ser retirado del proyecto de ley integral para personas trans.

El Frente Amplio aún no fijó posición, pero ya hay legisladores que se inclinan por ese camino en el caso de los menores de 18 años. Es el caso del senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) quien considera que "hay que sacar del texto las operaciones quirúrgicas a menores de edad".

Otheguy manejó como principal argumento el hecho de que de 800 personas trans que hay en Uruguay —según un censo de 2016— solo el 1% recurrió a cambio de sexo. "Lo otro es que no hay antecedentes de cambios quirúrgicos en menores de 18 años y por lo tanto es algo que puede salir de la ley", señaló el senador. De todos modos, agregó que tal co-mo está redactado el artículo es aceptado por la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. "Se comparte, pero no hay antecedentes, entonces creo que se genera un debate que no es necesario y desvirtúa el proyecto, desde mi punto de vista", opinó el senador.

Además no descartó cambios en lo que refiere a la hormonización, que ya se hace a menores con consentimiento de los padres. Según dijo, el primer tratamiento es un inhibidor de la pubertad y lo que permite es "ganar tiempo" para que trabaje el equipo interdisciplinario.

Los artículos en cuestión son el 5 (adecuación del nombre por sexo en documentos de identidad), el 7 (régimen reparatorio) y el 17, el que habilita tratamientos hormonales y quirúrgicos.

Firmas.

Ciudadanos que se oponen a la ley entregaron en el Parlamento casi 40.000 firmas contra la ley trans. Consultado sobre esto, Otheguy señaló que "se está juntado en base a engaño, en base a cosas que la ley no dice".

"Algunos grupos religiosos han generado una especie de estado de alarma (...) Tienen un prejuicio sobre este tema, lo tienen sobre la ley de salud sexual y reproductiva y lo tienen sobre el aborto y sobre el matrimonio igualitario. Es decir, no están de acuerdo por convicciones religiosas y nosotros estamos en un Estado laico donde tienen que quedar afuera", señaló el senador.