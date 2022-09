FA no acompaña partidas para Alimentación para evitar “carnaval electoral” en 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La discusión sobre las ollas populares y si existe en Uruguay inseguridad alimentaria ha generado un debate permanente en el sistema político en las últimas semanas. Por un lado, la Coordinadora Popular y Solidaria, que reúne varias iniciativas de ollas populares, continúa en discusión con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para entregar la información sobre cuántas personas se alimentan bajo esta solución. Por otro, el Frente Amplio cuestiona la falta de seguridad alimentaria e impulsa un proyecto de ley para que haya alimentación en la educación pública todo el año.

En este contexto, llamó la atención de las autoridades del Mides cuando comparecieron ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, que discute el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que uno de los artículos que debía discutirse -por no haber contado con unanimidad en Diputados- fuera el 305, vinculado a una mejora en los recursos para el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).



Ese artículo establece que se destinarán al INDA, en el marco del proyecto “seguridad alimentaria”, $ 155 millones para el año 2023 y $ 260 millones para 2024 “con destino al fortalecimiento del sistema alimentario”.

Esto es visto como “un contrasentido”, según dijeron fuentes del Mides en relación al debate público que se está dando.



En diálogo con El País, el senador frenteamplista Charles Carrera explicó por qué no se acompañó el artículo en Diputados y adelantó que esperan mantener su posición también en el Senado.



“Problemas de seguridad alimentaria existen. Pero los recursos se deben adjudicar ahora y en el 2023, no en el año 2024”, comenzó diciendo el senador. “No acompañamos este artículo, primero, porque no estuvo bien fundamentado por qué el último año que es prácticamente un año electoral el monto del dinero adjudicado para gastar es mucho mayor al de los años anteriores”, dijo Carrera.



Luego, afirmó que el dinero que se pretende destinar para los próximos dos años “es mayor al gasto público social de INDA en alimentación que hizo en los años 2020 y 2021 que fueron los peores años por la pandemia”. “¿Qué finalidad tiene este artículo? ¿Es una finalidad electoral o las autoridades del Poder Ejecutivo están viendo que en el 2024 van a empeorar las condiciones de vida de los uruguayos?”, se preguntó. Y concluyó: “Parecería que están armando un carnaval electoral justo el año 2024”.