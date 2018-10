Extreman el combate a la corrupción en todo el Estado

De aprobarse una ley que impulsa como prioridad el Frente Amplio, según adelantó a El País la propia vicepresidenta Lucía Topolansky, en adelante cambiará el concepto de funcionario público: "El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario", será el nuevo rumbo si se aprueba la ley.

Así, la iniciativa que está en la comisión de Constitución y Legislación del Senado firmada por los dieciséis senadores del Frente Amplio impedirá algunas situaciones, varias de las cuales son cotidianas en los organismos estatales, incluyendo el Poder Legislativo y las empresas con paquete accionario público, pero que se rigen hoy por el derecho privado.

Por ejemplo no podrá haber colectas para hacerle un regalo al jefe el día de su cumpleaños, ni tampoco para celebrar el nacimiento del hijo de un compañero de la oficina o con motivo de su casamiento.

Algo no tan frecuente pero que no se podrá dar más es que haya jerarcas y parientes (familiares directos, esposos o concubinos) en la misma oficina.

Tampoco formar un comité político o actividades proselitistas en la oficina pública, algo que expresamente impide esta iniciativa. Se penaliza el mal uso de los recursos públicos por medio de viáticos para jerarcas o el uso de las tarjetas corporativas en beneficio propio, haciéndose obligatorio, incluso para los legisladores que están comprendidos en la norma, la rendición de cuentas.

Este proyecto llega al Parlamento sobre el final de la Legislatura, luego que se produjera una polémica pública tanto a nivel político como en la Justicia, con los casos de uso de tarjetas corporativas por parte del exvicepresidente Raúl Sendic y del senador frenteamplista Leonardo de León.

La presidenta de la Asamblea general Lucía Topolansky, aseguró a El País que este proyecto es una de las prioridades de la bancada del Frente Amplio de cara al último tramo de la Legislatura, junto con el proyecto de ley por el que se establecen normas sobre el financiamiento de los partidos políticos y sus respectivas campañas electorales. La idea de la conductora de la bancada frenteamplista es que el proyecto sobre ética en la función pública "sería muy importante que se aprobara porque ya queda para el futuro", dijo.

En el articulado se expresa que los funcionarios públicos deberán observar los principios de "respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder".

Y que cualquiera de esas conductas o "el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos", los hará pasibles de "responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescrita por la Constitución y las leyes".

Corrupción.

Un artículo entiende que existe corrupción, entre otros casos, en "el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico o de cualquier otra naturaleza para sí o para otro, se haya causado o no un daño al Estado o a la persona pública no estatal".



Los funcionarios públicos que cumplen tareas en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente, establece. Dicha rotación deberá ser cada 30 meses continuos en el desempeño de esa función, pudiendo el jerarca prorrogar el cometido, en casos excepcionales fundados en la necesidad del servicio o en la falta de recursos humanos en el organismo, siempre que el resultado de la evaluación de desempeño en el período no arroje observaciones a la gestión.



Se impide a los funcionarios públicos "contratar con el organismo a que pertenecen y mantener vínculos por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o entidades que presenten ofertas para contratar con dicho organismo".