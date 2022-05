Exsecretario de la JND ante dichos de Lacalle sobre ley de marihuana: “La ley necesita ajustes”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Olivera, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), dijo que le "chocó" el planteo del presidente de la República Luis Lacalle Pou en entrevista con la BBC de Londres, donde afirmo que se "cometió un error" en la forma de la actual ley de regulación del cannabis, aunque vio positivo que plantee ajustes. "Un tercio de la marihuana se canaliza por el sistema legal pero los otros dos tercios siguen en relación con el mercado ilícito", expresó Olivera.

El presidente "decía que el estado no debía cultivar y eso no sucede en la realidad y tampoco es lo que pauta la ley", dijo Olivera en diálogo con "Doble Click" de FM del Sol.



"Hay un fuerte control estatal, a través del instituto de regulación y control de cannabis (IRCCA), el Estado está muy presente en el contralor. No se puede producir sin una licencia, se produce solamente en un predio dispuesta por el Estado y es este el que intermedia, pero no económicamente, lo que las empresas privadas integran a las farmacias", detalló el consultor sobre lo que implica la actual rey de regulación.

Alineado con otra de las expresiones del presidente en la citada entrevista, donde afirmó que el Gobierno está "tratando de cambiar algunas cosas", Olivera expresó que "es interesante": "Si el presidente tiene una agenda de ajustes a esta política, parece interesante, porque después de diez años todos somos conscientes de que la ley necesita ajustes".



"Fue la ley posible para el 2013, pero hoy ha demostrado falencias. porque el mercado legal tiene una cobertura limitada; un tercio de la marihuana se canaliza por el sistema legal pero los otros dos tercios siguen en relación con el mercado ilícito o con un mercado gris que se compone de desvíos fundamentalmente de los autocultivos. Parece muy positivo que el Gobierno tenga una agenda de ajustes, pero ya van más de dos años y no se sabe", explicó el exjerarca de la JND.

Entre los posibles ajustes que se podrían adoptar, está que la venta no se realice solo en farmacias (ya que en muchos departamentos las farmacias no quieren vender la sustancia); que se puedan vender más variedades y con precios distintos según la viariedad; el tope de venta semanal, entre otros.



Sobre estos ajustes, Olivera recalcó que serían positivos para alinear algunas medidas que en 2013 fueron tomadas y ya no se ajustan a las necesidades. "Fueron medidas que nos ayudaron para que los organismos internacionales no nos cuestionaran demasiado, pero algunas hoy se ven como demasiado restrictivas para lograr uno de los principales cometidos que es derrocar al mercado ilegal", cerró.