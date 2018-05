Exsecretario de bancada ganó juicio al FA porque no le hizo los aportes durante 17 años

El histórico secretario de bancada del Frente Amplio, Velarde González, publicará a mediados de año "El Parlamento era una fiesta", un polémico libro en el que cuenta anécdotas de 33 años trabajando con los políticos más importantes de los últimos años.

En declaraciones a la revista Galería de Búsqueda, el funcionario, que comenzó a trabajar con el primer Parlamento tras el retorno de la democracia y hasta este año, dijo que le ganó un juicio al Frente Amplio que no cumplió con los aportes patronales durante 17 años.



González, que en 1985 fue designado para el puesto por el fallecido dirigente Líber Seregni y ratificado por el Plenario Nacional, afirmó que "aunque parezca mentira, el Frente Amplio no me reconoció los años de trabajo, no me los quiere reconocer ahora".



El exfuncionario dijo que llevó a juicio al partido, ganó y ahora se encuentra en un segundo juicio, por el reconocimiento de los años de trabajo. "Desde el 85 al 2002 no hay aportes, no existo. Tengo todo absolutamente documentado. Sin embargo, el Frente aún ─creo que esto es empecinamiento de (Javier) Miranda─, se resiste a reconocerme los años", relató.

Sobre su despido, Velarde González dijo que se le informó que dejarían de contar con él por teléfono, hace "uno o dos meses". "Me llamaron a decirme que estaba despedido, que era una reestructura de personal", indicó.



El exfuncionario reflexionó que lo que le parece más grave de la situación es "el mal ejemplo" que da el partido.