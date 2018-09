Exportadores piden "ayuda" para mantener el empleo

Pérdida de competitividad, falta de acceso a más mercados, rigidez laboral, altos costos de producción y, sobre todo, un elevado déficit fiscal. Esas son las quejas que el sector exportador del país llevó al Frente Amplio, según el planteo de una delegación de la Unión de Exportadores ante el Parlamento.

Pidieron "ayuda" para mantener el empleo. ¿Cómo? Que el Frente Amplio acepte una revisión del gasto que se votará en pocas semanas en la Rendición de Cuentas a estudio de las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La Rendición de Cuentas tiene para 2019 un aumento del gasto de US$ 150 millones. El gobierno prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año de 2,7% y del 3,3% para el año 2019, pero la oposición y los exportadores no creen que sea posible, según se le dijo al ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori la semana pasada en la misma comisión.

El gobierno ha dicho que el aumento del gasto en esta Rendición equivale a un 0,25% del PIB y que está financiado, pero los exportadores respondieron que les preocupa que precisamente el aumento del gasto no lo esté y que se busque otro tipo de financiamiento que termine afectando a las empresas.

Proyecto de Rendición de Cuentas. Foto: Marcelo Bonjour

Ante la comisión legislativa, la secretaria general de la Unión, Teresa Aishemberg, dijo de la necesidad de "generar más empleo en Uruguay" y que "desde el exterior nos están obligando —por los costos y porque el país es caro— a exportar materia prima", lo cual causa que "el pleno empleo esté en otro país y no en el nuestro. Solicitamos que nos ayuden a mantener el empleo en nuestro país para generar mayor valor agregado, tecnologías y procesos", pidió.

Mientras María Laura Rodríguez, responsable del área económica de la gremial, advirtió que se puede observar que Uruguay "es más caro para producir y no lo estoy comparando con países del sudeste asiático —lugares donde claramente la producción es más barata—, sino con países de Europa".

Cuentas públicas.

Aishemberg habló de las "dificultades" que tiene el sector por la "rigidez en el mercado laboral" frente a las "nuevas competencias" donde "la tecnología viene avanzando de forma importante y seguimos con rigideces en el mercado laboral".

"Un tema que nos preocupa al igual que a los senadores es el déficit fiscal. Esto sí es una restricción en momentos en que necesitamos más apoyo para la producción", añadió, para sostener que "estamos en problemas, necesitamos más apoyo, sabemos de los márgenes que tienen para apoyarnos, pero como ustedes son responsables de la votación de este Presupuesto, querríamos dejarles constancia de nuestra preocupación porque no vamos a tener, ni ahora ni en el futuro, tal vez, algún apoyo para pasar este momento".

Aishemberg puso énfasis en "el riesgo de aumentar el gasto público por encima de los ingresos" porque "aumentaría el déficit fiscal".

"Si seguimos aumentando el gasto público vamos a seguir aumentando ese déficit fiscal y presionando a las empresas", agregó luego la economista Rodríguez. "Es fundamental ordenar las cuentas públicas para que esto no sea una restricción para el resto de la economía", dijo.

En tanto, el senador frenteamplista Yeru Pardiñas zanjó una de las dudas de la delegación al precisar que en la Rendición de Cuentas el incremento del gasto está financiado. Por lo tanto, "no hay déficit fiscal incremental".

La economista Rodríguez le respondió a Pardiñas ponien-do en duda la meta de crecimiento del PIB que maneja el gobierno. "El déficit actual no va a aumentar porque el incremento de gastos estaba financiado por mayores ingresos, pero la preocupación pasa porque esos mayores ingresos están atados a un aumento del PIB que no está del todo claro que se produzca", dijo.

Respecto a la apertura de mercados, el senador oficialista Marcos Otheguy culpó a Argentina y Brasil por no dejar avanzar al Mercosur en un acuerdo con China. "A veces las restricciones no las pone Uruguay, sino los países vecinos; si no han prosperado los acuerdos con la Unión Europea o con China, no ha sido por decisiones de nuestro país. El gobierno ha manifestado que sería fundamental lograr un acuerdo comercial con China, pero los frenos no los ha puesto Uruguay sino Brasil y Argentina. Lo mismo sucede con el acuerdo previsto con la Unión Europea, que es otro de los bloques comerciales relevantes", sostuvo.

Senador de la República, Marcos Otheguy. Foto: El País.

"Hay que ver cuál es el impacto del ajuste"

En presencia de la delegación de la Unión de Exportadores del Uruguay volvió a plantearse entre los senadores la discusión sobre por qué el Frente Amplio no permitió la presencia del equipo económico para informar cómo está recibiendo el país el impacto de la situación en Argentina. Había sido un planteo del senador nacionalista Luis A. Heber del jueves 6, que el oficialismo no acompañó. Ayer, el senador Marcos Otheguy (Rumbo de Izquierda) explicó que "tenemos que ver qué repercusiones tienen algunas decisiones de política económica que se han tomado en Argentina. La verdad, no sabemos qué impacto va a tener el ajuste que el gobierno de Macri acaba de anunciar; podemos tener una idea, pero el resultado se verá en la medida en que se vaya aplicando", comentó.

Otheguy agregó entonces que "nos parecía que no era oportuno volver a convocar al equipo económico, que en realidad estuvo acá hace ocho días". Y dijo que tampoco se conoce "si fue exitosa la gestión de la delegación que estuvo negociando con al Fondo Monetario Internacional los desembolsos que necesita Argentina, a la que aún no le han dado una respuesta. Sin duda, eso va a impactar, pero todavía no tenemos esos datos, por lo cual entendimos que no era pertinente volver a convocar al equipo económico en esta oportunidad".

Luego, el senador nacionalista Álvaro Delgado explicó a la bancada oficialista que "la idea era tratar de ayudar a encontrar instrumentos o darle a este Ministerio de Economía y Finanzas algunas herramientas, en tanto esta Rendición de Cuentas, reitero, es la base presupuestal de este, del año que viene y del primer año del próximo gobierno". Por eso agregó que "fue un acto de responsabilidad política haber generado la instancia" de invitación al equipo económico, "porque consultarlo antes de que se vote la Rendición de Cuentas tiene un sentido absolutamente constructivo".