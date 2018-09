La explicación médica de Vázquez sobre su lumbalgia y una indirecta para Lacalle Pou

Esta mañana en el marco del acto de asunción de las tres nuevas directoras del Hospital Pereira Rossell el presidente Tabaré Vázquez fue consultado sobre su estado de salud, ya que en las últimas semanas no ha estado presente en algunos actos públicos, como por ejemplo el que se realizó en Florida el pasado 25 de agosto con motivo del Día de la Independencia.



“Estoy muy bien", aseguró el mandatario. "Tuve una afección lumbar que se conoce con el nombre lumbalgia”, explicó.

RELACIONADAS Vázquez suspende las salidas del gabinete al interior hasta 2019 By EL PAIS Vázquez suspende las salidas del gabinete al interior hasta 2019 Vázquez suspende las salidas del gabinete al interior hasta 2019 Por “razones de salud” el presidente Vázquez no estará en el acto del 25 de agosto en Florida By Mayte De Leon Por “razones de salud” el presidente Vázquez no estará en el acto del 25 de agosto en Florida Por “razones de salud” el presidente Vázquez no estará en el acto del 25 de agosto en Florida

Y fiel a su profesión de médico, explicó con detalles que “las afecciones en la columna se clasifican como si son de región cervical, cervicalgia, dorsal es dorsalgia y lumbar, lumbagia. Se me hicieron los estudios correspondientes, porque es muy doloroso. Se me indicó tratamiento médico con analgésicos, antigflamarotios y fisioterapia. Y estoy muy bien".



Consultado por las críticas que viene realizando el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou por el hecho de que el presidente no estuviera presente en algunos actos públicos, Vázquez se limitó a decir que su agenda no se ha visto alterada por su situación de salud y que hay "solo una cosa no puedo hacer".



"Estuve cumpliendo con todas las actividades, incluso viajé internacionalmente, fui a Paraguay y a México. No estuve el 25 de agosto en Florida por razones preventivas porque estaba con resfrío. Pero puedo hacer de todo. Solo una cosa no puedo hacer: la bandera, después lo demás puedo hacer todo", dijo el presidente, en alusión a la famosa prueba física que el nacionalista realizó en la pasada campaña electoral y que se viralizó en las redes sociales.