Exministro criticó demora en obras para la central de ciclo combinado de UTE

El exministro de Industria José Villar lamentó que la central térmica de ciclo combinado inaugurada el lunes haya demorado doce años en construirse, y que por no seguir el primer gobierno de Tabaré Vázquez con la licitación que venía en proceso de la administración de Jorge Batlle, se gastaron millones de dólares en sobrecostos de producción de energía. Según Villar, solo entre 2007 y 2009 estos sobrecostos alcanzaron más de 900 millones de dólares.

La central térmica de ciclo combinado Punta del Tigre B se inauguró el lunes 11, y es la obra pública más grande de los últimos 40 años, dijo el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. “Hace nueve años que estamos tras este proyecto”, dijo Casaravilla en referencia al tiempo transcurrido desde el proceso de licitación y la construcción por parte de la empresa Hyundai. Esta central es vecina de la planta Punta del Tigre A en San José, supuso una inversión de 529 millones de dólares y contó con financiamiento del BID, la CAF y el banco alemán KfW.

Villar dijo a El País que el proceso para la construcción de la central surgió en el año 2000 en el gobierno de Batlle, cuando UTE comenzó a negociar un contrato con Argentina para la compra de gas natural. Villar, entonces en la embajada en Buenos Aires, participó de las negociaciones. El contrato con Argentina finalmente de concreta a 15 años. “Eso habilitó la construcción por parte de privados del famoso gasoducto Cruz del Sur, que iba a transportar el gas desde Argentina. Ese gas era con el objetivo de alimentar la central térmica”, explicó Villar.



En 2003 Villar asume como ministro de Industria y comienza a trabajar con UTE en el armado de la licitación para la construcción de la central térmica de ciclo combinado. “Estuvimos un año y medio trabajando”, recordó.



En diciembre de 2004 tenían terminado el proceso de licitación. Se habían presentado cuatro empresas internacionales, y solo faltaba abrir el segundo sobre con las ofertas económicas.

Entonces el país estaba en un proceso de transición para la asunción del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Villar se reúne con Jorge Lepra, que a partir de marzo de 2005 asumiría como ministro de Industria. “Le dejé dos carpetas: una con el contrato de gas por 15 años con Argentina, y otra con la licitación (para la central térmica) ya armada y aprobada por el Tribunal de Cuentas. Y había un segundo sobre para abrir. No iba a abrirlo porque me iba en dos meses. Les dije: ‘ábranlo ustedes en marzo y adjudiquen la obra’”, contó Villar.



Las condiciones de la licitación establecían que la obra debía terminarse en poco más de dos años, y la central térmica comenzar a funcionar en julio de 2007. “Lo reciben todo armado y no lo hacen”, lamentó Villar.

El exministro de Industria hizo un seguimiento del tema desde julio de 2007 hasta julio de 2009. “El sobrecosto de haber generado con las centrales preexistentes y no con la que tenía que haber estado funcionando en julio de 2007, fue de 900 millones de dólares en esos dos años”, afirmó en función de cálculos sobre cifras oficiales.



“Debía estar terminada en julio de 2007, y se está inaugurando en noviembre de 2019, doce años después. Es una cosa muy grotesca”, agregó.



Sin embargo, en abril de 2005 el entrante gobierno solicitó un ahorro de energía voluntario a la población y obligatorio en el Estado ante la crisis energética por falta de lluvias. En ese momento, el entonces ministro Lepra decía que “los esfuerzos de este gobierno son para evitar tener cortes forzosos” de energía eléctrica.



Ese fue el contexto en el que el gobierno de Vázquez dejó la licitación de lado y firmó un contrato con General Electric para la construcción de una central térmica de respaldo en Punta del Tigre que se inauguró en 2006.