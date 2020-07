Exjerarca de Carolina Cosse fue sumariado: hallan 541 documentos abandonados en placar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El Ministerio de Industria resolvió sumariar al extitular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (Dinatel), Rodrigo Díaz Etchegaray, al detectar en un placar 541 documentos arrumbados y sin darles trámite. El hecho fue detallado en una investigación administrativa, donde se concluyó la “existencia de irregularidades tales como omisiones y/o negligencias que resintieron el servicio”.

El exjerarca frenteamplista fue designado por la entonces ministra de Industria, Carolina Cosse, para ocupar el cargo. Al terminar el mandato volvió al cargo público que tiene en Antel. Es por eso que se inició el proceso de sumario, al que pueden estar sometidos todos los funcionarios del Estado.



El nuevo director de Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, al tomar el mando el 2 de marzo, consultó a los funcionarios de la dependencia sobre los expedientes acumulados en uno de los placares.

“Me dijeron que eran expedientes que había dejado pendientes mi antecesor, y por ello decidí con un escribano público labrar un acta con inventario detallando lo que había en ese lugar. Se encontraron 541 documentos, en algunos casos pendientes desde 2015, comentó Acosta y Lara a El País.



Por ese motivo se ordenó iniciar una investigación administrativa. Allí se tomaron declaraciones a funcionarios y al exjerarca frenteamplista. La investigación concluyó lo siguiente: “Existencia de irregularidades tales como omisiones y/o negligencias que resintieron el servicio”.

En el expediente de la investigación Díaz admitió tener conocimiento del contenido del placar con varios expedientes pendientes. “Los ordenamos y los dejamos allí para su proceso posterior”, declaró.



Para el informe se consultó a varios funcionarios administrativos del organismo que trabajaban con Díaz. Todos coincidieron en su declaración. Indicaron que la parálisis de esos expedientes era a pedido del exjerarca. Incluso señalaron que le plantearon alternativas para darle trámite y solucionar las demoras. Pero el director no dio respuesta.

Su versión.

“En Dinatel, durante mi período no hubo ninguna irregularidad”, dijo Díaz en el comienzo de la charla que mantuvo con El País ayer a la tarde. El hoy funcionario de Antel, que trabajó con Cosse en el pasado gobierno, explicó lo que había en esos 541 documentos que detalla el sumario y se ve en la foto de este artículo.



“Lo que había en el placar ese serían diez o 15 expedientes. Los teníamos clasificados. Estaban guardados por tema. No se dejó de tratar ninguno, ni se dio la orden de no procesar a ninguno. Simplemente que se le otorgó menor prioridad y en base a los recursos disponibles se fueron tratando”, contó Díaz, lo que es contradictorio con lo que declararon los funcionarios que trabajan con él.

Al ser consultado sobre lo que dice la investigación, donde los funcionarios le plantearon alternativas para solucionar el atraso, Díaz respondió que no lo recordaba.



“No, no recuerdo que haya pasado... No, no. Había algunos.. Nosotros arrancamos con tres abogados... Los expedientes llevan mucho trabajo de jurídica, ¿verdad? De abogados. Nosotros arrancamos el período con tres abogados. Ya al año nos quedamos con dos. Al otro año nos quedamos con uno. E hicimos los llamados ya desde el primer año. Y la demora que hubo, recién pudimos juntarnos con un segundo abogado sobre el final del período, los últimos tres meses. Entonces hubo problemas de recursos y se trataron (los expedientes) en función de la prioridad que tenía cada uno”, explicó el exjerarca de la Dinatel.

El jerarca de la administración de Cosse insistió que en su trabajo no hubo nada oculto. “Simplemente se dejó en ese lugar para que estuvieran resguardados. No hay ningún misterio. Se procesaban los expedientes en función de la urgencia y de los criterios de prioridad”, dijo.

El nuevo.

Acosta y Lara explicó a El País que se está trabajando en ponerse al día con esos expedientes ya que son una cantidad importante.



“Es un hecho que llama la atención. Los funcionarios de la dirección declararon y dicen que fueron ordenados por el exdirector Rodrigo Díaz de forma expresa a no darle trámite. Por eso se fueron acumulando”, explicó.



El actual director de la Dinatel sostiene que no es verdad que se trate de un problema de falta de recursos humanos. “Fue un asunto deliberado expresamente. De no tratar ciertos temas, temas referentes a Antel, de archivar cosas sin analizarlas o darles su trámite necesario. Es un tema que llama la atención y seguiremos investigando”, agregó.