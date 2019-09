Exigen al ministro Murro cambios a la negociación colectiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición reclamó al gobierno que envíe al Parlamento las modificaciones a la ley de negociación colectiva de 2009 que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El ministro de Trabajo Ernesto Murro, que concurrió ayer al plenario de Diputados, no descartó el envío de un proyecto de ley al Parlamento antes del 1° de noviembre.

“Estamos esperando que las cámaras nos respondan al planteo de modificaciones. Vamos a cumplir sin cuestionar a los órganos de OIT. Los empresarios fueron quienes hicieron el reclamo ante el organismo”, sostuvo el ministro.



Los cambios más relevantes en los que se viene trabajando son modificar el artículo 4º de la ley para establecer que “el deber de información del empleador solo será exigible por aquellos sindicatos que cuenten con personería jurídica”.



Otro cambio propone derogar un literal del artículo 10, quitando al Consejo Superior Tripartito la potestad de actuar sobre la negociación bipartita.



Y un tercero dice que en el caso de que no haya sindicato en una empresa, se elimine la participación del sindicato superior de la actividad en esa negociación.

La reunión del plenario de Diputados se hizo con la ausencia de las bancadas de los partidos Colorado e Independiente, quienes se retiraron de sala porque consideran que no era adecuada la auto convocatoria que hizo el Frente Amplio con el ministro Murro.



En la reunión hubo algunas alusiones de los nacionalistas a Murro por haber ingresado en temas de campaña desde su cargo, como por ejemplo cuando sostuviera que si ganan las elecciones los partidos tradicionales no habrá más aumento de sueldos. Según Pablo Abdala, esos dichos “son falsos” y generan “desconfianza política” respecto al ministro.



Luego, el diputado blanco Gerardo Amarilla hizo una amplia referencia a la pérdida de empleos en los últimos tiempos, y el debate por momentos se derivó hacia ello.



Otros nacionalistas como Pablo Iturralde y Graciela Bianchi dijeron en sala que desde el gobierno se “agitan cucos” y se “embarra la cancha” con fines de favorecer las políticas del Frente Amplio, y que si ganara el Partido Nacional no se tocarán los consejos de salarios.



A su vez, la frenteamplista Lilián Galán leyó pasajes del programa de gobierno de los blancos y negó que se quiera asustar a los votantes con las advertencias que se hace desde el oficialismo.