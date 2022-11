Exdirector de Inteligencia contra Garcé: cometió "error cósmico", es un "zapallo" o pisó "cáscara de banana"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Augusto Gregori, quien fuera director de Inteligencia del Estado durante el gobierno de José Mujica, apuntó este lunes contra Álvaro Garcé, actual director de Inteligencia, tras la filtración del Plan de Inteligencia Estratégica del Estado. "Garcé, como digo un poco en broma, cometió un error de carácter cósmico o es un zapallo, o alguien le puso una cáscara de banana tremenda y el tipo la pisó con unos ímpetus terribles que dio una vuelta carnero en el aire", disparó.

"Lo insólito de esto es que Garcé, en teoría por lo que uno sabe, hizo mal las cosas y le va a pedir a un fiscal que investigue una cosa que él no hizo", manifestó Gregori ante la acusación de Inteligencia de que el documento se filtró en una sesión secreta del Parlamento.

"Cualquiera que está en Inteligencia sabe que si se hace un documento y lo va a repartir a uno, dos, tres, cinco o diez personas o instituciones, o lo que sea, tiene que tener trazabilidad, que se puede hacer en forma visible, invisible, con mil características distintas", aseguró el exjerarca.



El fiscal Gilberto Rodríguez, que investiga la divulgación del plan estratégico, había sido consultado el jueves sobre si los documentos entregados a cada legislador tienen una trazabilidad para identificar cuál se entregó a cada uno de ellos. “Ese detalle con precisión, por ahora en cuanto a la investigación, no se lo puedo dar como detalle”, había respondido. De todas formas, había agregado en ese entonces que al menos "en principio no".



Garcé había destacado ese día que no tenía "ninguna duda" de que el documento filtrado es el mismo que el entregado al Parlamento. No obstante, Rodríguez había dicho también ese día que no estaba en condiciones de saber si se trataba del "mismo documento” el del Parlamento y el que se filtró.



Gregori sostuvo que en un "curso básico de Inteligencia" cualquier documento que se produce en esa área "sea confidencial, reservado o secreto tiene que tener trazabilidad (...) es una obligación, es una cuestión legal".



"No hay forma de que un documento producido en Inteligencia no tenga trazabilidad y si sale públicamente no se sepa quién es el responsable, porque si no algo hizo mal", remarcó.



"Sinceramente, estoy entre azorado, asombrado y muy preocupado porque esto es de una gravedad institucional muy, muy, muy complicada porque involucra nada menos que a la cabeza del Poder Ejecutivo", añadió Gregori este lunes en diálogo con Nada Que Perder (M24).



El exjerarca de Inteligencia incluso dio un paso más y sostuvo que Garcé "salió públicamente a decir que no se iba a saber nunca quién había hecho la filtración, (y que) estaba seguro que era el Parlamento". Esto es "un ataque al Parlamento como institución que yo no recuerdo", dijo.