Exdiputado Mujica acusa a fiscales de "hacer mandados"

A pedido del fiscal del Crimen Organizado Luis Pacheco, la jueza Dolores Sánchez archivó este martes el caso por el que se indagaban negocios entre la empresa Aire Fresco y el gobierno de Venezuela.

Pacheco concluyó que no existió delito en los negocios de la empresa cuyos directivos estuvieron vinculados al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), ya que "no se advierte la existencia de hechos con apariencia delictiva en tanto de las resultancias de la prueba diligenciada emerge que el proveedor no era seleccionado por el Estado uruguayo, sino por las empresas estatales venezolanas"

Aire Fresco es una empresa que intermedió en negocios con Venezuela desde 2011 hasta 2015, por los que cobró comisiones. La denuncia había sido presentada por el abogado Gustavo Salle y luego ampliada por los diputados Rodrigo Goñi y Jaime Trobo del Partido Nacional, y el exdiputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica. Estos presentaron ante la Justicia los resultados de la comisión investigadora que funcionó a nivel parlamentario.

Los resultados judiciales irritaron a uno de los denunciantes, el exdiputado Gonzalo Mujica. "El fallo sobre Aire Fresco es una indecencia. No investigaron nada, todo está basado en las declaraciones de los indagados. ¿Qué querían que les dijeran? ¿Que eran culpables?", preguntó Mujica, quien recientemente se incorporó al grupo del precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

"Ya pueden ir publicando que se archiva el Fondes y la regasificadora y todas las denuncias sobre ASSE. Los fiscales Díaz y Pacheco están dedicados a resolverle un año electoral tranquilo al Frente Amplio", opinó Mujica en diálogo con El País. El exdiputado aseguró que seguirá dando su parecer respecto al tema, a pesar de no tener ahora fueros parlamentarios en los cuales ampararse, en caso de ser denunciado judicialmente.

"Los fiscales están más dedicados a hacer mandados para el Frente que a hacer Justicia. Cuando quería ver payasos pagaba entradas para un circo, a partir de hoy me voy a divertir mirando las fotos de esos dos señores", señaló Mujica en alusión a Pacheco y al fiscal de Corte Jorge Díaz.

Blanco.

La incorporación de Mujica al Partido Nacional fue informada en conferencia de prensa, el pasado 17 de abril en una actividad realizada con la denominación "tendiendo puentes".

Mujica había dejado su banca por el Frente Amplio en Diputados a fines del año pasado y empezó 2018 realizando una ronda de contactos con los principales líderes de la oposición para negociar una agenda programática común convencido de que "al Frente se le apagó el motor y el país está en punto muerto".

El exdiputado fue el voto 50 del Frente Amplio e integró varios sectores de la coalición entre ellos el Movimiento de Participación Popular (MPP), el Nuevo Espacio y Asamblea Uruguay. A la bancada oficialista se enfrentó cuando decidió habilitar con su voto la comisión investigadora por los negocios con Venezuela y otra sobre la regasificadora, pedidas por la oposición. Una comisión investigadora sobre la regasificadora terminó su actuación el mes pasado.