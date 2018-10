Excolorado Amado rearma su agrupación

Pero al mismo tiempo movió las fichas para buscar agrandar su propio sector escindido del histórico Partido Colorado.

Ayer confirmó la incorporación de Julio Trostchansky a su grupo político. "Tenemos cosas en común y conversamos sobre las coincidencias. Sobre un país moderno, más progresista y más justo", dijo el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

El exmilitante colorado que entró al Parlamento como diputado por Montevideo por el sector "Vamos Uruguay" de Pedro Bordaberry, busca construir una opción progresista de centro- izquierda.

En ese sentido negocian la conformación de una alianza socialdemócrata donde estará el Partido Independiente, Batllistas Orejanos, y dirigentes frenteamplista desencantados con el partido de gobierno.

Otro de los dirigentes con los que Amado mantiene conversaciones es el exdirigente del Partido Socialista Alejandro Domostoj.

El exfrenteamplista ha replicado varios de los comentarios de Amado en su cuenta personal de la red social Twitter.

"Siento vergüenza por los gobiernos de Venezuela y Nicaragua; vergüenza y preocupación por la posibilidad que gane Bolsonaro en Brasil. Me parece lamentable la política de Macri, tanto co-mo la corrupción K. ¿Hay alguna expresión política en Uruguay que refleje este sentir?", escribió el fin de semana Domostoj. Luego divulgó un mensaje de Amado en esa línea.

El senador Mieres también avanzó en las conversaciones con Esteban Valenti y su esposa, Selva Andreoli. Ambos integrarán la coalición progresista que están por lanzar. Así lo explicó Andreoli a El País en una entrevista divulgada el sábado 7.

Incluso más. Su nombre es manejado por el senador Mieres como una de las posibilidades para conformar la futura fórmula presidencial que él encabezará.

"Yo soy más bien ejecutiva. No sé si me bancaría el Parlamento. No lo tengo en la cabeza y no está en estos momentos… Lo tendría que pensar, dónde es que puedo ayudar más. Sería para mí muy honroso que me lo ofrecieran", respondió a la pregunta del ofrecimiento para completar la fórmula presidencial.