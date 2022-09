A Manini "le interesa que sean serviles", dijo excandidato a intendente de Rocha por CA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que Cabildo Abierto (CA) votara un recurso interpuesto a las intendencias de Rocha y de Río Negro que retrasa inversiones turísticas, el excandidato a intendente de Rocha por Cabildo Abierto, Martín Rodríguez, expresó su tensa relación con el líder del partido, Guido Manini Ríos: "Siempre me sentí un hombre de coalición, no un hombre de CA, porque Guido Manini Ríos hizo lo imposible para que yo no fuera intendente".

En diálogo con 970 Noticias (Radio Universal), Rodríguez, quien se desempeña como director de producción y desarrollo económico de la Intendencia de Rocha, manifestó que le "tuvo que ganar" a Manini adentro de la interna para poder participar del gobierno municipal.



Además, acusó al líder de Cabildo de hacer una campaña durante las últimas elecciones departamentales para que no lograra conseguir los votos: "Llamaba por teléfono a los convencionales en Rocha para que votaran al otro candidato".



El excandidato a intendente detalló que Manini Ríos, ni cuando perdió liderazgo en Rocha dentro de su partido, admitió el liderazgo que tenía su lista, "desconociendo cómo se maneja democráticamente un partido político". "Parece que a Guido Manini Ríos no le interesa que alguien tenga liderazgo en los lugares, le interesa que sean serviles y que acaten órdenes y acá no somos serviles ni acatamos órdenes. Tenemos gente que piensa por sí misma y el único líder que sigo es mi conciencia", disparó Rodríguez.

"Me hizo la vida imposible desde que entré y hasta hoy en Cabildo", agregó el jerarca de la intendencia de Rocha, y enfatizó que no se retirará del partido porque "funciona democráticamente".

El cruce de Manini y Umpiérrez

El líder cabildante Guido Manini Ríos fue consultado respecto a las afirmaciones del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quien lamentó que Cabildo Abierto “se haya transformado en una herramienta útil al servicio del Frente Amplio”, luego de que este votara un recurso interpuesto a la intendencia de ese departamento y de Río Negro que retrasa inversiones turísticas.



“No merece una respuesta una aseveración de ese tenor, simplemente decirle al intendente de Rocha que recorra los caminos que marca la ley y podrá sacar adelante su emprendimiento. Y que tampoco se olvide gracias al apoyo de quién hoy es intendente de Rocha”, expresó Manini.



Respecto a esta afirmación, Martín Rodríguez dijo que "eso es una rotunda mentira", y "Manini ha perdido completamente el sentido de la ubicación". Apuntó directamente sobre los proyectos que "los legisladores de Manini" votaron en contra: "Nosotros juntamos el voto y la representación en el departamento, prometiendo inversión y trabajo. Si hubiéramos recorrido los caminos normales, estaríamos trabajando en el tema".



Además, opinó que "de ninguna manera" esto fisurará la coalición de Gobierno. "No nos pueden aparecer estas sorpresas. Tenemos dos tipos de oposiciones: una leal o una oposición irresponsable; acá hay una oposición irresponsable porque se antepone lo político a lo que la gente necesita".



Rodríguez adelantó que "se irá por otras vías" para llevar adelante los proyectos.