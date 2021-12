Exasesora de Inisa dijo que “le hicieron la guerra a Cabildo” y que el FA se sumó “al río revuelto”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sandra Mérida, exasesora de seguridad del Inisa y mano derecha de la presidenta Rosanna de Olivera, disparó contra el sindicato y las otras integrantes del directorio. Consideró que todos “le hicieron la guerra” a Cabildo Abierto y que el Frente Amplio se sumó “al río revuelto”.

Mérida dejó su cargo en un momento de fuertes cuestionamientos a la gestión de De Olivera, lo que motivó un llamado a sala en la Cámara de Diputados por parte del Frente Amplio. A eso se sumaron una serie de incidentes que dejaron como saldo a varios funcionarios heridos, una fuga de un adolescente que se encontraba recibiendo tratamiento médico en Colonia Etchepare y las diferencias dentro del directorio que determinaron el cese de la directora nacionalista Sandra Etcheverry la semana pasada.



Consultada por El País sobre su alejamiento, Mérida declaró: “Fue una decisión bastante procesada. Aunque tenía esperanza de que algunas cosas cambiaran, lo que me motivó a tomar la decisión fue el desgaste en una institución que quiere desidia, que quiere que las cosas no funcionen”.



Mérida contó que en su rol de asesora le manifestó “la verdad” a la presidenta sobre lo que sucedía, pero ella le contestó que sola no podía tomar decisiones, en alusión a los problemas dentro del directorio. “La guerra estaba hecha para Cabildo Abierto, porque al Partido Nacional no le conviene que le vaya bien. Le hicieron la vida imposible y al río revuelto se sumó la oposición”, enfatizó.

“Si las cosas no cambian en el Inisa es porque tienen un doble discurso. Hay un directorio de coalición y ojalá la que venga ahora entienda que hay que trabajar con la presidenta”, opinó sobre la exsecretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Rosario Pérez. Según relató, Etcheverry “desconoció eso todo el tiempo e hizo lo que quiso”.

Cuestionamientos.

Mérida es oficial de Policía, trabajó durante 25 años en cárceles y estuvo a cargo en Campanero. No integra Cabildo Abierto pero conocía a de Olivera de “tareas sociales” vinculadas a talleres de violencia de género. “El voto es secreto, pero yo voté al Partido Independiente”, señaló.



También dijo que no la destituyeron, sino que renunció a su cargo de tallerista en el Inisa (al que se presentó por concurso en 2019), porque tenía licencia médica debido a un problema de salud. En tanto, afirmó que se la criticó porque “es policía y emprendedora gastronómica”, porque “parece que tener dos tareas es cuestionable”.



“Llevaron el tema mío al Parlamento. Capaz que son los juegos de la política, pero uno tiene una dignidad y no me sentí 100% defendida. La entiendo en parte a Rosanna porque la vapulearon”, indicó.



Con respecto a los incidentes registrados, consideró que los integrantes del sindicato “son los que provocan los conflictos”. “Les sirve porque tienen material para decir que son los salvadores del funcionariado y que les preocupan los empleados lastimados”, añadió.

Además, dijo que ella “no se sentaba a negociar con el sindicato como sí lo hizo la señora Etcheverry y la señora (Andrea) Venosa”, directora del Inisa en representación del Frente Amplio. “Yo tenía una postura firme y era una piedra en el zapato, entonces buscaron todas las formas para agotarla a Rosanna, que estuvo todo el tiempo dando explicaciones”, señaló.



Desde su punto de vista algunos funcionarios “no quieren mando y no quieren autoridad porque esas palabras para ellos son malas y represoras”. “Cualquier empresa necesita un orden y una autoridad. Se los expliqué en todos los lenguajes, pero siempre el problema era Sandra Mérida”, afirmó sobre los cuestionamientos recibidos.



También sostuvo que la mayoría de los incidentes en los hogares son “provocados”, “porque esperan que un chiquilín reviente una puerta para ir a atenderlo”, lo que calificó de “desidia”. En tanto, señaló que permanentemente se hacen requisas y se encuentran celulares. Y dijo que esto no pasa solo en días de visitas, lo que implica que “lamentablemente hay funcionarios corruptos”.

Mérida tiene una visión crítica de algunos jerarcas que están por encima de los directores de los hogares, que “ganan $ 100.000 o $ 200.000 y no quieren trabajar”. Además consideró que mientras se la cuestionaba por haber sido tallerista, asesores de otros directores “no iban todos los días” a trabajar.

"Punto fuerte".

La exasesora de seguridad de la presidenta del Inisa consideró que ella era “el punto fuerte” de la jerarca de Cabildo. “El sindicato hizo todo lo que pudo para agotarme y bueno, me agotó”, afirmó.



“Yo creía que ella no me iba a aceptar la renuncia. Le di mis fundamentos y le dije que alguien tenía que poner límites”, contó. En ese marco, señaló que la presidenta respondió: “Así es la política”.



Consultada por El País, De Olivera confirmó la renuncia de Mérida y se limitó a decir que fue por “motivos personales”.

Propuesta de cierre genera cruces dentro de la coalición

La propuesta de Cabildo Abierto de cerrar el Inisa y gestionar los hogares mediante los Proyectos de Participación Público Privado (PPP) no cayó nada bien en los otros socios de la coalición de gobierno.



La idea fue planteada durante el llamado a sala a la presidenta del organismo Rosanna de Olivera por el diputado cabildante Eduardo Lust. Luego, el representante de la misma colectividad política Álvaro Perrone dijo que entregaría una propuesta para cerrar el Inisa al ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.



El diputado nacionalista Álvaro Viviano, que fue director del Inisa, señaló a El País que molestó el planteo porque era desconocido por el resto de la coalición. “La propuesta (de cerrar) es inviable. El que tendría que desmarcarse es el propio (Guido) Manini Ríos, el sector o la propia presidenta del Inisa”, afirmó.



“Es totalmente descabellada la propuesta, es desconocer cómo funciona la sociedad uruguaya y la inversión que ha hecho durante años en procura de un sistema de atención a la criminalidad adolescente”, afirmó. Aunque reconoció que el organismo es “perfectible”, insistió en que no se puede cerrar.



El diputado colorado Felipe Schipani también manifestó su desacuerdo. “No pasa por el cierre la solución, lo que sí hay que hacer es mejorar el funcionamiento del Inisa”, subrayó.



De Olivera señaló a El País que no tiene posición sobre el planteo.

Una sesión inconclusa por varios incidentes



Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para suspender la sesión del llamado a sala a la presidenta del Inisa, Rosanna de Olivera, luego de que informara que hubo una fuga y un motín que terminó con un joven herido en el centro MD (para mayores de 18 años en la Colonia Berro). Estos no fueron los únicos incidentes, la semana pasada el gremio del INAU denunció que fueron agredidos funcionarios por internos y 17 tuvieron que ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado. El Frente Amplio aseguró que este tipo de situaciones “son cotidianas”.