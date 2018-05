Exabrupto de Michelini tensa la ya dañada relación en el Senado

Enchastre

"Lo que enchastra a la política es que haya gente que use la tarjeta corporativa para fines personales. Como sostuvo el informe de la Jutep, eso es corrupción. Hay comportamientos que no son dignos de este cuerpo. Además, que no haya una imputación judicial no significa que los hechos denunciados por nosotros no hayan existido, tal como lo reconoció el propio fiscal del caso".