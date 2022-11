¿Cómo evalúan los uruguayos la gestión de gobierno y cómo cambió la imagen de Lacalle ante caso Astesiano?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 13% de los uruguayos opina que la gestión de gobierno es muy buena, el 31% que es buena, el 24% que no es ni buena ni mala, el 16% que es mala, el 15% que es muy mala, y el 1% no sabe o no contesta, según la última encuesta de Opción Consultores, presentada este miércoles en Telenoche (Canal 4).

La suma de estos datos resulta en que el 44% aprueba la gestión de gobierno, mientras que el 31% la desaprueba.

"Comparando la aprobación con la desaprobación, el gobierno preserva una brecha positiva de 13 puntos, un dato muy similar al del trimestre pasado (en aquel entonces, la brecha favorable fue de 14 puntos). Al mismo tiempo, es posible que en este trimestre se produjera una cierta polarización de la imagen de gestión, dado que aumentaron tanto la aprobación (tres puntos) como la desaprobación (cuatro puntos), a costa de un descenso de siete puntos de la evaluación neutra", indica el informe de Opción.



"En una mirada de más largo plazo, en este trimestre se interrumpe una tendencia de caída de la aprobación, que había sido de cinco puntos en cada uno de los dos trimestres previos. Y, en comparación a gestiones anteriores, desde que existe evidencia de opinión pública disponible para Uruguay, la actual gestión continúa siendo una de las mejores posicionadas al atravesar la mitad del período", señala.



La encuesta también muestra una "fuerte fragmentación" en las opiniones dependiendo del voto en 2019. "Entre quienes votaron a partidos de la Coalición Multicolor, sigue siendo contundente (74%) el respaldo a la gestión presidencial y muy minoritaria la desaprobación (6%). Hay además una variación al alza en este trimestre, dado que en la anterior medición 67% del electorado oficialista evaluaba favorablemente al gobierno", resalta el informe.



"En cambio, entre los frenteamplistas, solo 11% aprueba la gestión y un 61% la desaprueba, creciendo cinco puntos la desaprobación frente al trimestre previo", añade la consultora.

Opción también consultó a los encuestados respecto a si su imagen sobre el presidente había cambiado en forma positiva, negativa o si no había cambiado a raíz del caso del excustodio Alejandro Astesiano. "Los datos exponen que, para la mayoría de los uruguayos (60%), la imagen sobre el presidente no cambió a raíz de este suceso. A su vez, es mayor el porcentaje de quienes declaran que la imagen cambió en forma negativa (22%) que el que sostiene que cambió en forma positiva (8%)", resaltó el informe.



"Entre los votantes de la coalición, para el 13% la imagen del presidente cambió en forma positiva, para el 12% en forma negativa y para el 69% no cambió. En tanto, entre los votantes del FA, solo un 2% considera que varió positivamente, un 36% manifiesta que lo hizo en forma negativa y un 51% sostiene que el caso Astesiano no varió la imagen previa sobre el presidente", añadió.



Opción realizó la encuesta telefónica a 801 personas mayores de 18 años residentes en el territorio nacional, entre el 2 y el 10 de noviembre.