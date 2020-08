Evalúan pedir declaración jurada para entregar tarjetas del Mides

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Armando Castaingdebat, subsecretario del Mides (Ministerio de Desarrollo Social), señaló que la cartera estudia la posibilidad de pedir declaración jurada para entregar la Tarjeta Uruguay Social, popularmente conocida como la "Tarjeta del Mides".

"Nosotros entendemos que aquellas transferencias que el Estado da para alimentación, tienen que ser para alimentación (...) Hoy es libre. Es casi libre. Teóricamente el almacenero no te podría vender alcohol y cigarros", explicó en el programa Quién es quién de canal 5 y Diamante FM.e



"La tarjeta es una herramienta que usa el Estado para colaborar con una franja de uruguayos que la están pasando muy mal. Es para tratar de ayudarlos, que salgan de la franja y suban un poquito", agregó.



El subsecretario informó que actualmente se entregan 87.000 tarjetas, pero por "olfato" puede intuir que tal vez unas 10.000 no la necesitan cuando sí hay otras 10.000 personas que la precisan.



"¿Estas tarjetas están bien dadas o no están bien dadas? ¿Llegan a todos los que tienen que llegar?", cuestionó y por eso remarcó que hay que "tratar de redefinir el público objetivo".



"La prestación va a seguir, la tarjeta va a seguir. Lo que estamos definiendo en estos días es de qué forma se sigue con las transferencias del Mides. Más de la mitad del presupuesto de nuestro ministerio se va en las transferencias, tanto de las tarjetas de Uruguay Social como transferencias al sistema de cuidados (...) El mundo ha ido avanzando hacia declaraciones juradas. Hay experiencias buenas y de las otras. Nosotros vamos a ir al camino del medio: declaración jurada con testeos aleatorios", manifestó.



Castaingdebat dijo que "lamentablemente el Mides tiene una muy mala imagen de muchos uruguayos". "El Mides ha hecho cosas buenas y ha hecho de las otras. Nosotros nos imaginábamos un ministerio como lo dice el título: de Desarrollo Social. El Mides lo que había sido hasta hora es un carro de bomberos para apagar incendios", indicó que hoy debería "ser el ministerio que ayude a la gente pobre a dejar de ser pobre".