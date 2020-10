"¿Esto es urgente? Capaz que sí, no sé": Cosse sobre el "Memorial Mundial a la Pandemia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carolina Cosse, intendenta electa de Montevideo, se refirió este viernes a la aprobación por parte de la Comisión de Patrimonio del "Memorial Mundial a la Pandemia", que propuso un estudio de arquitectos para instalar en la rambla del Buceo.

Cosse indicó en rueda de prensa que como esta obra se piensa instalar en la capital "la Intendencia de Montevideo se va a expedir" sobre la iniciativa. "Va a ser analizada con mucha seriedad por nuestro director de Planificación, la directora de Desarrollo Urbano, por todo el equipo", dijo.

En "terminos conceptuales", la ingeniera aseguró que "si fuera necesario o querido un monumento a la humanidad durante la pandemia, lo que pienso es que en la concepción de eso debería participar todo el Uruguay, por lo menos todo Montevideo".

No obstante, agregó que antes que evaluar el "costo" de la obra consideró "importante que nos hagamos esta pregunta: ¿queremos los montevideanos hacerle un homenaje a nuestra humanidad por la pandemia? Si la respuesta es sí, ese homenaje debe surgir de la participación de la mayor cantidad de montevideanos y montevideanas", porque "no es que a mí se me ocurre hacer algo y lo hago".

Consultada sobre si esta definición sería a través de la Junta Departamental de Montevideo, respondió: "No, hay muchas vías de participación, para que la participación sea directa, como hicimos con el Dique Mauá, por ejemplo", y sugirió que podría ser "abrir una consulta".

De todos modos, aseguró "no sé cuál es la forma" y destacó que lo importante es "¿queremos hacerlo los uruguayos? Si queremos hacerlo requiere de una participación importante de en qué mensaje damos y lo segundo, ¿es oportuno?".

Respecto a si el lugar elegido es un tema a rever, Cosse dijo "claro, porque es un tema que sin duda afecta a la urbanidad".

La intendenta electa enfatizó: "Yo no estoy diciendo que no. Me parece que la forma es de la más amplia participación, reflexión y también saber si es oportuno". Sobre el último punto lo consideró "no menor".

"El arte es como el pan de cada día. No estoy desmereciendo las expresiones artísticas (...) ahora en este momento, en el marco de las urgencias que tenemos, ¿esto es urgente? Capaz que sí, no sé", señaló Cosse.

Luego se preguntó al respecto: "¿Qué queremos expresar en este homenaje? ¿Un mensaje de construcción de esperanza, apertura, solidaridad, valentía o qué? No sé, eso es algo que requiere mucha participación y el ojo estudioso de la intendencia para definir cosas".

El estudio de arquitectos Gómez Platero presentó a mediados de agosto el memorial en su página como "un objeto de forma simple y contundente, que al exponerse desaparece producto de las cambiantes condiciones climáticas, fundiéndose con el horizonte". El proyecto implica la construcción de una plataforma circular de 40 metros de diámetro con un centro abierto de 10 metros que dejará ver el agua.