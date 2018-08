"Esto es un garrón", se defendió Javier Vázquez ante su tío

No una, sino varias veces el subsecretario de Interior Jorge Vázquez se defendió de las supuestas acusaciones de corrupción por el cobro de comisiones, por la presunta incidencia de la cartera en la adjudicación de las cámaras de reconocimiento facial para los estadios mayores de fútbol a la empresa DDBA.

"Los de la empresa DDBA nos dicen que no tienen ningún tipo de relación con Javier Vázquez, y los técnicos de la empresa dicen que, a pesar de que todos son ingenieros en informática, no lo conocen. Y yo le pregunté a mi sobrino si tenía relación, y me dijo: No, no tengo nada que ver. Esto es un garrón, no tengo absolutamente nada que ver", contó el subsecretario ante la comisión de Deporte de la Cámara de Representantes, adonde fue convocado para brindar información a los legisladores.

Vázquez se molestó cuando el jueves 9 el semanario Búsqueda transcribió el audio de una conversación entre el empresario Walter Alcántara y el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez, donde este decía que en la adjudicación del trabajo iban "colgados" el ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario y su sobrino. "Eso es mentira", se quejó ante los diputados.

"Si existe (ese audio), es una mentira de Valdez. Si todo esto fue dicho por Valdez —que después desapareció de escena— correspondería que Valdez dijera: Sí, lo dije y es así. En aquel momento no lo denuncié y lo estoy denunciando ahora. Está bien, que lo haga. Pero no apareció más", reflexionó el subsecretario en la comisión de Deporte, según consta en la versión taquigráfica de la reunión del jueves 23.

En los audios se acusa a Interior de direccionar la adjudicación de la licitación a la empresa DDBA y no a la otra seleccionada, Servinfo. "Ni la empresa DDBA es de Javier Vázquez, ni Javier Vázquez trabaja en la empresa DDBA, ni DDBA conoce a Javier Vázquez. O sea, direccionar algo para beneficiar a Javier Vázquez está totalmente descartado; direccionar algo para que gane la empresa DDBA y que el Ministerio del Interior reciba una comisión está totalmente descartado", reiteró.

Presiones.

Vázquez se congratuló de que desde hace dos años no hay incidentes en los espectáculos deportivos gracias a la efectividad del sistema de cámaras.

Y entonces volvió sobre los audios y en defensa del mecanismo empleado por Interior y la AUF para instalar la videovigilancia. "Supuestamente, en un audio, Valdez le dice determinada cosa a Alcántara, que lo que estaba haciendo era presionar a Valdez para que eligieran a la empresa con representantes coreanos que él había presentado y que fue descartada desde el vamos, por una serie de razones", dijo en la comisión.

"Ahora bien, con respecto a la incidencia del Ministerio del Interior en este tema, si había un delito, Valdez lo tendría que haber denunciado, y no lo denunció; la empresa ITC, que era la que estaba respaldando técnicamente a la AUF, tendría que haberlo denunciado, y no lo denunció, y la empresa que supuestamente habría salido perjudicada con todo esto (Servinfo) tampoco lo denunció", sostuvo.

En la reunión los diputados Pablo Abdala y Ope Pasquet cuestionaron fuertemente el comunicado del ministerio del jueves 9, donde desmiente la información de Búsqueda sobre Bonomi, Vázquez y el hijo del presidente.

"Aunque al Ministerio del Interior lo haya movido la mejor intención y aunque el propósito haya sido destruir una versión errónea, resulta absolutamente incontrastable que el comunicado no se compadece con la realidad", dijo.

El problema es que los legisladores interpretan que en ese comunicado, además de las precisiones a Búsqueda, la cartera se deslinda completamente del proceso de cámaras de videovigilancia, cuando claramente para ellos eso es equivocado.