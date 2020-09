Esto dijo Larrañaga sobre jefe de Policía que renunció luego que se pidiera su procesamiento con prisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio del Interior informó el lunes que Juan Ángel Fontes, hasta entonces jefe de Policía de Flores, había puesto a disposición su cargo “en virtud de su situación jurídica”. La cartera aceptó la renuncia, se agregó. Jorge Larrañaga, titular de la cartera, habló este martes sobre el hecho en rueda de prensa.

El viernes Telenoche de Canal 4 informó que la fiscal Alicia Abreu había pedido el procesamiento con prisión de cuatro policías -incluido Fontes- por un presunto delito de corrupción en la investigación del homicidio en 2008 del joven Juan Carlos Matonte, de 17 años.



Se le preguntó a Larrañaga si cree que fue un error la designación de Fontes, ya que la investigación es por un hecho de 2008. "No. Lo que pasa es que no sabíamos que podía terminar en una situación de acusación fiscal, que no significa condena", dijo el ministro.



El ministro también señaló que aceptaron la renuncia "porque es necesario que él resuelva su propia situación jurídica, que goza, por supuesto, del principio de presunción de inocencia".



Además, contó que la decisión se tomó "en consulta del presidente de la República" Luis Lacalle Pou.



Luego se le consultó si le sorprendió este hecho. El ministro comentó que "son situaciones que a veces los seres humanos tenemos que pasar. Quienes administramos tenemos que pasar. Pero bueno, hay que resolverlas. Y esa es la realidad de lo que hicimos".



La defensa de los policías presentó un recurso de inconstitucionalidad y nulidad, motivo por el cual ahora se deberá expedir sobre el tema la Suprema Corte de Justicia (SCJ).