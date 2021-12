“Esto es lo cotidiano”, dijo la diputada Bettiana Díaz sobre incidentes en Inisa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), encabezado por Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto), concurrió a la Cámara de Diputados en régimen de comisión general a informar sobre su gestión tras la convocatoria de la oposición. Tras un cuarto intermedio, pasadas las 17 horas, de Olivera informó que se produjeron incidentes en el Centro MD (para mayores de 18 años ubicado en la Colonia Berro) y que hubo una fuga de un menor, tras lo que se suspendió la sesión.

Ante estos hechos, Bettiana Díaz, diputada frenteamplista, informó que el pasado jueves recorrió las instalaciones de la Colonia Berro, sobre todo los hogares más conflictivos como el Sarandí, el MD y el Piedras, junto con otros legisladores de su partido. En este sentido, dijo que los incidentes en el Inisa son “la crónica de un desastre anunciado, es lo cotidiano”.



Cuando decimos la crónica de un desastre anunciado hablamos de esto. Lo que sucedió hoy en @Inisa_Oficial es parte de lo cotidiano hace meses.



Hoy después de que la presidenta nos relatara sus “mejoras” en la gestión tuvimos que levantar la sesión ante sucesos violentos en INISA pic.twitter.com/A53DaCgLLX — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) December 20, 2021

La diputada señaló que en diciembre los conflictos han sido “de todos los días”, con episodios de fuertes golpizas hacia los trabajadores del Inisa. Díaz atribuyó la problemática a “la ausencia de respuestas, el aumento del encierro y la precarización en la que se encuentran los adolescentes y trabajadores”.



Añadió que este lunes el Frente Amplio planteó la posibilidad de interrumpir la sesión ya que les parecía “mucho más importante que las autoridades, en particular la presidenta de Inisa, fuera a ocuparse de estos hechos”.

“Esto lo venimos anunciando, es de todos los días y es parte de lo que denuncian los trabajadores”, concluyó Díaz.



Por otro lado, la diputada frenteamplista Ana Olivera, consultada sobre la propuesta hecha en sala por el cabildante Eduardo Lust de cerrar el Inisa, dijo que lo que quieren discutir es "la realidad de hoy” y sobre eso no recibieron respuestas.



Olivera añadió que hoy se presentó “un informe que, por lo menos para quienes vienen siguiendo este tema desde el año pasado, no condice con la realidad”. Además, indicó que en la sesión de este lunes no llegaron a tocar los temas de los adolescentes que no están privados de libertad.