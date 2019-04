Esteban Valenti: "Pablo Mieres no quería que entrara" Fernando Amado a La Alternativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esteban Valenti, integrante del grupo Navegantes, dijo este jueves que el Pablo Mieres "no quería que entrara" Fernando Amado a La Alternativa.



"El grupo de (Fernando) Amado entró en La Alternativa porque nosotros (Navegantes) nos pusimos duros en el momento que iba a entrar porque Pablo Mieres no quería que entrara. Lo digo con todas las letras y si quiere que venga y me desmienta", dijo Valenti en entrevista con Desayunos Informales.



La Alternativa, una coalición entre el Partido Independiente, Unir de Fernando Amado y Avanza País de José Franzini Batlle, entró en crisis luego de que Selva Andreoli, líder de Navegantes junto a Valenti, hiciera un comentario sobre a quién votaría en un eventual balotaje en las próximas elecciones nacionales.



Consultada sobre si podía apoyar una opción que no fuera el Frente Amplio, Andreoli dijo: “en mi caso personal no. Estoy hablando personal” . Eso generó molestia en el Partido Independiente y generó que se retirara de la alianza.

"Pablo Mieres nos insultó", dijo Valenti. "Porque venir a decirle a alguien que pierde la confianza es un insulto y pedirle en una reunión que para levantar ese insulto se escriba una declaración desdiciéndonos de lo que habíamos afirmado es dos veces un insulto. Porque ahí es un insulto par él", agregó.



"Lo que dijo, en el fondo es que iba a votar anulado y la declaración dice que no importa lo que se iba a votar", explicó sobre el arreglo de la coalición sobre la postura a asumir de cara a las elecciones.

"Yo tengo registrado 22 visitas de Pablo Mieres a mi oficina yo creo que en 10 discutimos ese tema", dijo Valenti sobre a quién apoyarían en el balotaje y agregó: "Yo le dije (a Mieres) todas la veces que para nosotros era imposible votar al Partido Nacional".



"Somos de izquierda, tenemos una visión de alternativa a las formaciones, tanto a los blancos y los colorados como al Frente Amplio", sostuvo.



Valenti además dijo que "el Partido Independiente permanente quiso postergar la decisión hasta al elecciones y nosotros dijimos claramente que desde el punto de vista de los Navegantes lo que íbamos a decidir es dar libertad de opción".