Estalla polémica entre una diputada afro y Goyeneche

la polémica pública que se desató tiempo atrás por la instalación de una clínica en el barrio Sur para atender a la población afrodescendiente, se trasladó al Parlamento esta semana y enfrentó a la diputada nacionalista Gloria Rodríguez con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia Fabiana Goyeneche en la comisión de Derechos Humanos de Diputados.

En febrero pasado se inauguró el servicio denominado Afrosalud, dependiente de la Intendencia.

De inmediato, la diputada Rodríguez se opuso a la iniciativa sosteniendo que "discrimina" y "estigmatiza" a la población afro. Rodríguez recibió el repudio de las organizaciones de afrodescendientes.

Dos meses más tarde, el choque volvió a presentarse en la comisión legislativa cuando comparecieron la directora de a directora de la División Salud de la Intendencia Analice Berón, Goyeneche y la coordinadora ejecutiva de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes, Elizabeth Suárez

"Somos el 10,6% de la población del país y, de acuerdo a los datos estadísticos, podemos afirmar que más del 80% de esta población está bajo la línea de pobreza", explicó Suárez a los legisladores.

Suárez informó que la anemia falciforme "es una enfermedad genética que afecta la hemoglobina; tiene origen en África; esta es una respuesta de adaptación del organismo a la malaria, por eso es prevalente en la población afro. Se estima que en América Latina, es de 1 cada 380 nacidos afro".

Por eso explicó que en la policlínica "la consideración étnico—racial, incluyendo a migrantes y refugiados en estos casos, se torna fundamental".

Así, en la reunión Goyeneche criticó las afirmaciones de la diputada Rodríguez sobre la policlínica. "Venimos muy preocupadas porque esas declaraciones nos parecieron una acusación muy delicada", dijo en la comisión.

"Yo no me voy a detener a responder a la directora del departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, que nos viene a cuestionar como legisladores nuestro procedimiento. No voy a responder; considero que no es de orden", afirmó la diputada Rodríguez. "No voy a entrar en disputas ideológicas, ni tampoco en quién trabajó y quién no en las acciones afirmativas", añadió.

La legisladora reconoció "las cosas en las que se ha avanzado, pero también pedimos tolerancia para quienes no pensamos igual. Con referencia a quienes consideramos que es una política que discrimina, como ciudadana tengo total libertad de decirlo y tampoco me voy a sentir intimada para no realizar ninguna denuncia".

Y concluyó que "esta medida (la policlínica) carece de fundamento clínico: tenemos que pensar que nosotros los afro, o los negros, vivimos, nos enfermamos y morimos como lo que somos".