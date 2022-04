Estacioneros de Maldonado no ven "motivos" para volver a cobrar con tarjetas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles por la mañana el gremio de Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma) se presentó ante la Comisión de Hacienda de Diputados para exponer los motivos que los llevaron el pasado 4 de abril a rechazar el pago con tarjetas. "Se expuso el tema y ellos ahora se ocuparán", dijo a El País Nicolás Pascaretta, dirigente del gremio.

"Todo sigue su curso", detalló sobre las medidas tomadas. En tanto, Santiago Abásolo, también integrante de Vecoma, precisó que "los clientes simplemente se pasaron al efectivo".



La baja o no en la venta de combustibles "depende de cada una de las estaciones de servicio"; "no manejamos números promedio", agregó Abásolo en diálogo con la prensa tras la reunión. "No estamos viendo que haya motivos para modificar, siempre y cuando no haya una baja de aranceles".

La medida se da “a raíz de que las estaciones de servicio ya no pueden, ni deben, ni les corresponde asumir los costos financieros que insumen las transacciones electrónicas”, dijo a El País Nicolás Pascaretta cuando el gremio decidió retirar el pago con tarjetas de las estaciones adheridas a Vecoma en Maldonado.



Ante la consulta de si sería posible revertir la decisión, Pascaretta dijo que “la medida se puede levantar si las entidades financieras le cobran el servicio financiero al cliente”. “En ningún ámbito comercial es el vendedor quien asume los gastos por concepto de uso de servicio financiero”, agregó.