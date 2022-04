"Espero que se lleven a la práctica", dijo Carrera sobre las propuestas de Ciudadanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Charles Carrera dijo que espera que "se lleven a la práctica" las medidas económicas que planteó este martes el sector colorado Ciudadanos, ante lo que consideró la "gran carestía" que hay en el país.

Consultado por El País sobre si encuentra similitudes entre los planteos que hizo el MPP días atrás y lo que expuso hoy Ciudadanos al presidente Luis Lacalle Pou, señaló: "Veo que hay similitud en cuanto a una de las principales medidas que deberíamos tomar hoy, que es la recuperación salarial".

"Espero que esas medidas se lleven a la práctica, porque las que nos está enviando el Poder Ejecutivo son muy puntuales, un parche que no atiende la problemática real que estamos teniendo", subrayó el senador.



Carrera insistió que tanto trabajadores, jubilados y pensionistas "han perdido capacidad de compra", y por eso consideró relevante aplicar la medida de exonerar el IVA a una 19 alimentos por seis meses que acordaron todos los partidos políticos en la Comisión de Hacienda de Senadores. Se trata de una medida que presentó en un principio el senador cabildante Guido Manini Ríos.



Respecto a si el Frente Amplio apoyaría las propuestas de Ciudadanos señaló que no puede hablar por el bloque opositor porque no se han mantenido reuniones por este asunto, pero insistió: "Creo que medidas hay que tomar, el Frente Amplio está trabajando en la elaboración del conjunto de medidas que va a proponer".

Sobre este punto, Carrera dijo que están "discutiendo en las bancadas y en los mecanismos del partido opositor" la síntesis de sus reclamos, pero subrayó: "Las medidas creo que todos lo hemos dicho, van todas en el mismo sentido: recuperar salarios, tratar la inflación y otras".



Tal como otros referentes del Frente Amplio, resaltó que aunque no compartieron en su totalidad lo propuesto por el gobierno, por ser "muy puntual y por no tener un efecto sobre la canasta" lo han acompañado. Esto en referencia a la exoneración de IVA por un mes para el asado de tira, panificados y fideos que se definieron en el Parlamento a fines de marzo.



Más temprano, el senador escribió en su cuenta de Twitter: "Ante ciertas propuestas provenientes de sectores de la coalición parecería que fueran más oposición que gobierno. Por supuesto que contarán con nuestro voto para aprobar cualquier medida que implique combatir esta crisis que ya no se soporta".