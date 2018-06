Esperan confrontar la visión de Layera con la de Bonomi

Las declaraciones del director nacional de la Policía Mario Layera, que provocaron un terremoto político hace unos días, serán analizadas mañana martes por las comisiones de Seguridad de la Cámara de Representantes y el Senado, que se reunirán en forma conjunta para recibir al policía y al ministro del Interior Eduardo Bonomi.

El inspector Layera describió el sábado 12 de mayo en entrevista con El Observador un complejo escenario de inseguridad. Entre otras cosas, dijo que la Policía no tenía claro si podía actuar o no cuando detenía a un sospechoso y que el gobierno temía adoptar acciones duras; sostuvo que si la situación no mejoraba Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador dentro de pocos años.

Además dijo que "el Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo".

Y esto desató la polémica, dejando en evidencia el cortocircuito dentro del gobierno y del Frente Amplio entre el Ministerio del Interior y el de Desarrollo Social por las políticas de seguridad.

Por esto, el jerarca policial fue convocado al Parlamento por Alianza Nacional, en gestión simultánea que realizaron el diputado Pablo Abdala y el senador Guillermo Besozzi.

Abdala adelantó a El País que tiene interés en conocer la opinión del ministro Bonomi. Layera "denuncia que el Estado está perdiendo la pelea, que está cediendo espacios y que los ocupan las bandas criminales. Y lo hace desde una actitud de resignación e impotencia. Eso es alarmante", dijo.

Asimismo "deja ver la falta de coordinación entre los distintos organismos del Poder Ejecutivo".

Tras venir de su licencia, en la radio M24 Bonomi respondió públicamente por primera vez a Layera. El ministro opinó que en la entrevista a Layera se le preguntó que si no hay cambios cuál es el destino de Uruguay, "y yo creo que en Uruguay sí hay cambios. Parto de la base de que sí hay cambios".

"Layera habla desde lo que antes habíamos dicho, la Policía sola no puede, necesita políticas sociales", afirmó el jerarca. Y agregó: "Me parece interesante que un policía pida más políticas sociales para resolver los problemas de inseguridad".

Las comisiones de Seguridad de ambas cámaras se reunirán mañana martes a las 18 horas en el Parlamento.