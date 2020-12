España le cierra las fronteras a Uruguay desde el 1° de enero por aumento de casos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Embajada de España en Uruguay informó este miércoles con carácter "urgente" que a partir del próximo viernes 1° de enero España cerrará sus fronteras a Uruguay debido al aumento de casos de coronavirus que se registró en nuestro país.

La medida, en principio, rige hasta el 31 de enero de 2021 y, según indica el comunicado emitido por la Embajada, los "residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes".

"La restricción no aplica a los nacionales de países de la Unión Europea ni a sus familiares, ni a los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación dentro del espacio Schengen (lo que incluye a los uruguayos con premiso de residencia en España vigente)", explicó.



El pasado 17 de diciembre El País informó que Uruguay fue quitado de la la lista de ingreso a la Unión Europea también por el aumento de casos registrado.



En esa oportunidad, el embajador de España en Uruguay, José Javier Gómez-Llera, dijo a El País que "las listas de países no son medidas obligatorias, son recomendaciones", por lo que todavía no había recibido comunicación oficial desde Madrid acerca de eventuales cambios en el ingreso de uruguayos.



Este miércoles, sin embargo, llegó la comunicación a la que el embajador hacía mención y por eso España cerrará sus fronteras para Uruguay durante el primer mes del 2021.