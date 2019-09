Los espacios públicos serán prioridad para Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dice que se niega a aceptar que la violencia llegó para quedarse. Dice que es optimista y lo repite una y otra vez en cada acto por el interior del país. Dice que su plan para atacar los problemas de inseguridad será efectivo. Luis Lacalle Pou dice que el país no puede “resignarse” a vivir en una sociedad más violenta en el futuro, que ese no puede ser el país para dejarle a sus hijos.

Por eso, el candidato del Partido Nacional sale a pedirle el voto de confianza a los canarios, en el departamento donde él surgió como figura política. El líder blanco recorrió ayer Sauce, Migues y terminó en San Ramón, en donde le prometió a la gente que si gana las elecciones recuperará los espacios públicos en los que operan delincuentes.



“Hay que recuperar la plaza pública. Hablo de las relaciones interpersonales. La mayoría de la gente se relaciona pacíficamente. Es una minoría la que es violenta. Hay una sensación, un sentimiento de impunidad. Si ganamos se terminó el recreo para los delincuentes”, declaró el candidato blanco en el primer acto de la recorrida.

El líder del Partido Nacional dibujó con su comando de campaña una estrategia que hace foco en Canelones. Luego de la interna, el candidato inició una gira por todas las capitales del Uruguay para presentar a su compañera de fórmula, Beatriz Argimón. En ese “pueblo a pueblo” es donde Lacalle Pou decidió fortalecer su presencia en Canelones, ya que ese departamento es clave para cualquier candidato que pretenda ganar la contienda nacional.



Incluso, las localidades visitadas tienen casos significativos de robos y guerras de bandas vinculadas al narcotráfico. Allí los votantes reclaman más mano dura en la gestión de la seguridad, pero Lacalle Pou va por el lado de la autoridad. Dice que Uruguay necesita un presidente que se haga responsable de sus acciones y que ejerza la autoridad, enmarcado en la ley y la Constitución.



Pero para eso se comprometió a asumir las responsabilidades por la implementación de las medidas, a las que analizará en función de los resultados. Lacalle Pou asegura que su gobierno será diferente a las gestiones del Frente Amplio y si uno de sus ministros no logra los resultados planteados, él mismo será quien le pida la renuncia al cargo.

“Vamos a cortar con la violencia. Y los ministros no están atornillados. Tienen que hacer y no sentarse en un sillón”, anunció en una crítica al actual gobierno de Tabaré Vázquez que ha optado por no relevar a integrantes de su gabinete, a pesar de que está teniendo malas aprobaciones de gestión, según las mediciones.



Lacalle Pou sostuvo en anteriores discursos que la gestión de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior es un claro ejemplo de los “fracasos” del Frente Amplio. La segunda administración de Vázquez es el gobierno donde el gabinete ministerial se ha mantenido más estable desde que se reinstauró la democracia en 1985, de acuerdo a un relevamiento realizado por El País.



La segunda parada de la recorrida del sábado fue en Migues. Allí la candidata a vicepresidenta de la República, Argimón, hizo hincapié en el compromiso de todo el Partido Nacional para combatir el narcotráfico.



Lacalle Pou aprovechó esa instancia para incluir en la campaña los temas vinculados al agro, en una semana donde el movimiento Un solo Uruguay se manifestó en la circunvalación del Palacio Legislativo.

Movilización de Un Solo Uruguay en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

A su entender el Frente Amplio le ha dado la espalda generando un enfrentamiento entre el campo y la ciudad que perjudica a la producción uruguaya. “Si el campo no anda, las ciudades no andan”, declaró prometiendo reducir los costos para producir.



“Vamos a terminar con el enfrentamiento de la ciudad y el campo. Vamos a aplicar una política clara que tenderá a abaratar los costos”. Este concepto fue el que el líder blanco anunció el martes pasado cuando hizo una disertación para los empresarios argentinos.

Lacalle Pou mantiene su posición de no salir a confrontar con los otros partidos de la oposición: Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto.



Incluso les pide a sus votantes que cuando alguno de esos candidatos esté por sus pagos, concurran al acto para parar la oreja y escucharlos.



En San Ramón, en el cierre de la jornada, fue un poco más allá: “El gobierno ya empezó a cambiar”, dijo. El líder blanco sabe que si gana no tendrá una tarea sencilla y así se lo comenta al público en cada acto. Pero es optimista y espera que la militancia y la dirigencia blanca sean fiscalizadores de sus acciones. “A los políticos nos tienen que incomodar. Quiero que mi partido sea el que me fiscalice”.