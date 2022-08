Caggiani dio marcha atrás con sus dichos sobre argentinos y pidió disculpas: "Fue un error"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras decir ayer entre risas que a Argentina le va mal porque "está lleno de argentinos", el diputado del Frente Amplio Daniel Caggiani pidió disculpas este viernes de mañana. Las declaraciones que hizo en Desayunos Informales (Canal 12) fueron levantadas por los principales medios de la vecina orilla, que recordaron incluso las fuertes declaraciones que hizo el expresidente Jorge Batlle sobre Argentina hace 20 años.

"Fue un error, un comentario desafortunado de mi parte", remarcó esta mañana en entrevista con Punto de Encuentro (Radio Universal). "Creo que está bueno cuando uno a veces le erra también reconocer los errores. No hay que tener miedo a meter marcha atrás en esas cosas", agregó el diputado opositor tras sus declaraciones que generaron revuelo.



"Si hay un malentendido y se tomó de esa manera, sobre todo por el pueblo argentino (...) me parece que corresponde, para que se entienda cuál fue el concepto y además porque la intención no fue esa", aseguró en referencia a la consideración peyorativa de su comentario.



Además, Caggiani consideró que su frase se "descontextualizó" y apuntó que "capaz fue tomado de manera diferente, fuera de contexto, por los medios argentinos". Contó que lo llamaron en las últimas horas de varios medios de la vecina orilla pero que resolvió no aceptar las invitaciones para dar su punto de vista porque "en Argentina se toma de otra manera". Incluso recibió llamados de políticos, aunque no indicó quiénes se comunicaron con él.



El diputado aseguró que pretendió decir que "los problemas de los argentinos los tienen que arreglar los argentinos que son primero los que los sufren". También señaló que "cuando a Argentina le va bien, nos va bien" y "cuando a Argentina le va mal, a veces nos va mal también".



"Si fue tomada por algún uruguayo o argentino de mala manera, se piden las disculpas correspondientes porque en realidad la menor intención es generar un resquemor entre Uruguay y Argentina; y menos entre un pueblo tan hermanado como el argentino", expresó.



El diputado manifestó que Uruguay con Argentina tiene una "relación muy importante". Incluso sostuvo que "el pueblo argentino es muy generoso con el uruguayo" y "debe ser uno de los pocos lugares en el mundo donde uno no se siente extranjero".



"Nos han acogido a todos por igual, y además hay una gran comunidad de uruguayos que viven allí, que han tenido familia, han hecho su vida", indicó.



Aludiendo a que se hayan tomado de manera negativa sus dichos, dijo que le dio "lástima" si fue interpretado de esa manera, y agregó: "Tengo familiares allá, voy seguido". Caggiani subrayó que sus dichos fueron desde la "ironía".