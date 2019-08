Ernesto Talvi sugiere liderar integración con la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidenciable colorado Ernesto Talvi propuso ayer que el país lidere el “proceso integrador” que supone el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en junio pasado.

En un desayuno organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes), Talvi desgranó los puntos de su programa económico y valoró cuestiones como el acuerdo de Bruselas del 28 de junio.



“Brasil tomó la decisión de abrirse, no va a esperar por Argentina. Argentina va a quedar al margen (por la posible victoria de Alberto Fernández en octubre). Tengámoslo claro: nosotros tenemos que estar empujando y liderando este proceso integrador en el que va nuestro futuro”, dijo. En declaraciones posteriores a Efe, afirmó que “ya hay conversaciones en curso con Corea, con Canadá, se está coqueteando con Estados Unidos” y apuntó que “el Mercosur se va a transformar en una plataforma de inserción en la economía mundial y no en una especie de cárcel de oro” que aisló “a los países chicos”.



Respecto de la política interna, Talvi sostuvo que “el sentimiento predominante del país, más allá de los problemas concretos, como el desempleo o la seguridad, es que de alguna manera nos hemos quedado sin futuro”.



Insistió en la redimensión del sector público para lograr un ahorro que valoró en US$ 2.200 millones y en el mantenimiento de los “compromisos” adquiridos por el gobierno de Tabaré Vázquez, como la firma del contrato para la planta de celulosa de UPM, si bien consideró que este asunto debió tratarlo como “política de estado” con el resto de partidos. (EFE)