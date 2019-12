Ernesto Talvi pidió "unidad de acción" a todos sus senadores y diputados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Mientras se calza el traje de canciller de la República en plena transición de gobierno, el colorado Ernesto Talvi quiere dejar toda su casa en orden.

Este lunes, el excandidato a la Presidencia reunió a su bancada de legisladores de Ciudadanos (ocho diputados y dos senadores) y pidió, entre otras cosas, “unidad de acción” al momento de tener que prestar su voto en el Parlamento, dijeron fuentes políticas a El País.



En la reunión, Ernesto Talvi explicó a sus legisladores que todos podrán brindar sus aportes e intercambiar sus visiones sobre cada uno de los temas, pero que “al final” espera “unidad de acción” de sus senadores y diputados, a menos de que se trate de casos en los que por “temas de objeción de conciencia” no se levante la mano.



Es que el gobierno de coalición de blancos, colorados, cabildantes, independientes y del Partido de la Gente requerirá de cada uno de los 56 votos (sin contar el del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega) en la Cámara de Diputados, para darle aprobación a los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo al Parlamento. Lo mismo ocurrirá en el Senado en donde el futuro gobierno tendrá 18 bancas. La cámara será presidida por la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Paralelamente, en el encuentro, el ya designado canciller de la República comunicó a los legisladores que mientras se encuentre en el país participará de reuniones políticas de su sector. Es que su nuevo rol como secretario de Estado llevará al economista a ausentarse varias veces al año del país. En ese sentido, definió que “la bancada será el órgano deliberativo del sector en el Parlamento” y que su idea es estar presente la mayor cantidad de veces posible.



Talvi se encuentra hoy en plena transición con el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, con quien mantuvo este martes su primera reunión para comenzar formalmente con el traspaso de la cartera.

Ayer en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado en el que se proclamó al expresidente Julio María Sanguinetti como nuevo secretario general, Talvi dijo que “tenemos un compromiso muy sólido y firme con esta coalición”. Añadió que “la ciudadanía votó un gobierno para cinco años. Hay un acuerdo 13 puntos que son nuestra hoja de ruta. Más allá de los acuerdos que puedan surgir, como en toda organización humana desde una familia hasta una organización de gobierno, se van a resolver en el marco de un compromiso para el país”.



Ope Pasquet (Montevideo), Felipe Schipani (Montevideo), María Eugenia Roselló (Montevideo), Walter Cervini (Canelones), Jorge Alvear (Canelones), Nibia Reisch (Colonia), Juan Carlos Moreno (Paysandú) y Martín Melazzi (Soriano) son los diputados electos del sector que lidera Talvi. Adrián Peña y Carmen Sanguinetti (su suplente) serán los senadores de Ciudadanos.

Lista de prioridades.

Hace días que Talvi y su equipo vienen trabajando en la definición de las principales prioridades al frente de la sede ministerial.



Una de ellas será la organización de una diplomacia económica y comercial. Talvi estará acompañado por la abogada Carolina Ache Batlle, quien será su subsecretaria, y por Diego Escuder, quien se desempeñará como director general de Secretaría.

Este lunes, apenas Lacalle Pou lo confirmó en su cargo, Talvi dialogó con El País acerca de cuáles serán sus prioridades al frente del ministerio. Talvi dijo que su meta al frente de la política exterior será “defender en el terreno internacional los valores que nos organizan como sociedad, valores democráticos, republicanos, la defensa de los derechos humanos y de un orden internacional”. Otro de los objetivos del futuro canciller será el de “organizar” una “diplomacia económica y comercial en busca de tratados para vender nuestros productos y alentar las inversiones para los uruguayos”.

Mientras tanto, los colorados esperan a que el presidente electo Luis Lacalle Pou resuelva cuándo empezar a definir la conformación de los directorios de entes y servicios descentralizados.



Fuentes coloradas informaron El País que aún esa etapa no está en carpeta, es más, señalaron que lo primero es conocer qué decisión tomará el Frente Amplio sobre su presencia o no en organismos de contralor. Esta etapa sucederá en 2020, agregaron.



Fuentes blancas y coloradas indicaron esta semana a El País que tras el anuncio del gabinete, se comenzó a trabajar en el “armado del esquema” para designar primero a qué partido integrante de la coalición de gobierno le corresponde la presidencia de cada directorio para luego definir su integración. Una fuente colorada informó que una de las aspiraciones es que el partido se quede con la conducción del BROU. También hay colorados que señalan que sería bueno integrar la dirección de empresas como UTE u OSE, pero hasta el momento, esta etapa no ha comenzado.

Hasta ahora, lo único confirmado es que el excandidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva, será el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.