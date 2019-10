Ernesto Talvi: “El Frente presenta 400 listas por clientelismo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio tiene para esta elección 400 listas en todo el país. En cada departamento, cada votante del FA deberá elegir en promedio entre 21 listas. Los votantes blancos tendrán que optar entre 7 y los adherentes al Partido Colorado entre 5.

En Montevideo las opciones se multiplican considerablemente: el votante del Frente Amplio deberá elegir una lista entre 38 posibles, lo que indica que muchas de las hojas de votación no tienen representación en el interior del país.

Según el candidato a la Presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, “se ha remarcado que el Frente Amplio está muy fraccionado. Pero no se ha remarcado que cada una de esas listas lo que hacen es aumentar la oferta de personal político que va a presionar sobre el Estado”.



“No es que haya 21 posiciones ideológicas diferentes, lo que hay es 21 grupos de personas que marcan sus votos, contribuyen a los resultados con una cuota conocida y después pueden reclamar su tajada en el poder”, agregó el presidenciable colorado.



En la elección de octubre de 2014 el votante frentista tuvo casi la mitad de las opciones, 12 en promedio por departamento.



Según Talvi, “solo el ánimo clientelístico puede explicar esta ampliación. En todo el país el FA pasó de 225 listas en 2014 a 400 en 2019.



“El Frente Amplio siempre fue una colcha de retazos, mirado como variedad de socios. Ya lo era en 1989, pero en esas elecciones el número promedio de listas era 7”, indicó.



El año 1989 fue el último en el que el general Seregni fue candidato a presidente y jefe político del FA. Es decir, lo que ahora es 21, en 1989 era 7. Se multiplicó por 3”, destacó el presidenciable colorado.

Ideologías

Para Talvi, la diferencia no se explica por nuevas alternativas ideológicas.



“En 1989 ya existía el Partido Comunista, el Partido Socialista, Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista y los tupamaros. Lo que se ha multiplicado no son las ideas sino la capacidad del Frente Amplio de retribuir a sus elencos militantes usando al Estado. No es un frente más diverso en su mirada del mundo, es un frente mucho más poderoso en su capacidad de controlar los presupuestos del Estado. Es la atracción fatal que ejercen los partidos cuando se instalan en el poder por demasiado tiempo”.



El candidato colorado sostiene que “para verlo más claro, hay que saber que el FA en esta elección tiene 8448 personas físicas en sus listas. Un partido que ganara todos los diputados, todos los senadores, y la Presidencia, necesitaría un máximo de 132 personas. Si pensamos en dos suplentes para cada uno para enfrentar una elección y llenar todos los cargos con los suplentes respectivos, se necesitarían 396 personas”



“En la mejor hipótesis el FA ganando puede tener el 50% de los votos, es decir que aún considerando un titular y dos suplentes, el máximo de personal político que efectivamente puede ocuparse en cargos electivos es 198 personas”, sentenció Talvi.

Militantes

El candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado se preguntó a dónde irán a parar los 8.250 militantes “que no conseguirán nada, ni ser titulares ni ser suplentes”.



Y advirtió que no se trata de simples militantes “de a pie”, sino de personas que de alguna manera están “institucionalzadas” en la coalición de izquierda. Con las cuales el compromiso es mayor.



“No se trata de militantes de los que andan con banderas. Se trata de militantes institucionalizados, cuadros políticos de organizaciones, cuyos nombres han sido presentados ante la Corte Electoral. La respuesta es simple: van a terminar con cargos en el Estado, la forma de recompensar este gigantesco aparato político que es hoy el Frente Amplio”, concluyó Talvi.