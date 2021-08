Equipos: Por primera vez la aprobación de gestión de Lacalle Pou está por debajo de 50%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un 47% de los uruguayos aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou, de acuerdo a la última encuesta de Equipos Consultores, presentada este miércoles en Subrayado (Canal 10). Se trata de la segunda baja consecutiva que registra la medición.

Además, es la primera vez desde que asumió el mandatario que la aprobación de su gestión se ubica por debajo del 50%, así como con juicios negativos mayores al 30%. Este nivel de aprobación está por debajo del nivel de votación que tuvo en la segunda vuelta de noviembre de 2019 (49%).

En mayo, la aprobación se ubicaba en 60%; en julio descendió a 55% y bajó ocho puntos porcentuales en la medición realizada entre el 23 de julio y el 2 de agosto, abarcando a 500 personas de todo el país.

"Lacalle Pou llega a su primer año y medio en un clima de opinión de balance favorable respecto a su gestión, pero mostrando algunas erosiones en el último bimestre", señala Equipos.



"Particularmente en el último mes, la evolución de los juicios sobre el desempeño presidencial ha sido negativa", agrega la consultora.

Encuesta de Equipos Julio 2021. Foto: Captura Equipos Consultores

Equipos explica esta baja por dos factores. Si bien la pandemia lo “ayudó” a sostener altos niveles de apoyo al gobierno, "quizá el 'control' de la misma pueda amortiguar este efecto". Otro factor que contempla la consultora es que mientras se llevó adelante la medición "la agenda pública giró fuertemente en torno al incremento del precio de los combustibles, y de la posibilidad incluso de que se incrementara el precio del supergás".



En ese sentido, plantean que los aumentos pueden haber generado un impacto significativo en la opinión publica por la "sensibilidad" del tema.



"En la medida en que el “alineamiento pandémico” se debilita, otros temas de la agenda comienzan a tener mayor influencia en los juicios sobre el gobierno", expresa la consultora.



Esta medición surge pocos días antes de que Lacalle Pou cumpla el 1 de setiembre su primer año y medio de mandato. Si se compara el nivel de aprobación con respecto a otros presidentes desde el gobierno de Luis Lacalle Herrera a esta parte en esa altura del gobierno, Lacalle Pou cuenta con el nivel de aprobación más alto.

Encuesta de Equipos Julio 2021. Foto: Captura Equipos Consultores

En julio de 1991, Lacalle Herrera cosechaba 17% de aprobación; Julio María Sanguinetti recogía 26% de aprobación en julio de 1996, Jorge Batlle 27% en julio de 2001, Tabaré Vázquez 43% en julio de 2006, José Mujica 46% en julio de 2011, mientras que Vázquez en su segundo mandato, también a un año y medio de gobierno, cosechaba 35% de aprobación.



La diferencia en el nivel de aprobación de Lacalle Pou entre la coalición y el Frente Amplio "no es llamativa, pero sí es llamativa su magnitud", señala Equipos. El presidente cosecha 83% de aprobación en la coalición y 10% entre los votantes del Frente Amplio. La desaprobación, en tanto, es de 5% en la coalición, mientras que escala a 68% en la oposición.



"Equipos construyó un indicador de polarización promediando las diferencias de las visiones de ambos bloques (gobierno y oposición), para poder comparar con otras épocas. Este indicador varía teóricamente entre 0 y 100, representando 0 opiniones idénticas entre ambos bloques, y 100 las máximas diferencias posibles. En julio, el resultado del indicador fue 68, es decir un valor más cercano al máximo que al mínimo", señala la consultora.



Por otro lado, la última encuesta de Equipos marca que el nivel de desaprobación de Lacalle Pou aumentó cuatro puntos porcentuales y se ubica en 32%, la misma relación de aumento que entre aquellos que no aprueban ni desaprueban su gobierno, que son el 20%.



Respecto a qué pasará en los próximos meses con la aprobación presidencial, Equipos abre diferentes escenarios. "Si esta caída está explicada fundamentalmente por el debilitamiento del “alineamiento pandémico”, esto probablemente implicaría que la “luna de miel” profunda y prolongada que ha tenido el gobierno (inédita en su duración desde que hay encuesta de opinión pública en Uruguay) podría estar terminando", plantea por un lado la consultora.



No obstante, si se "otorga más relevancia a la coyuntura asociada al aumento de los combustibles, no necesariamente hay que pensar que la caída tendrá efectos sostenidos. Perfectamente podría haber sido un efecto puntual producto del enojo social del momento, que se revierta (al menos parcialmente) en los meses siguientes".



Otro escenario que puntualiza Equipos es que "el contexto de probable inicio de una campaña electoral en torno al referéndum por la derogación de la Ley de Urgente Consideración, es más bien propicio a que la polarización de los juicios se mantenga elevada (no necesariamente tan elevada como en julio, pero elevada al fin)".