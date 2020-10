El equipo de Carolina Cosse piensa en incentivos para el turismo montevideano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que el edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón presentara a la Intendencia de Montevideo un proyecto de ley para decretar la “emergencia turístico departamental”, el economista socialista Mauricio Zunino, primer suplente de la futura jefa departamental Carolina Cosse, advirtió a El País que la caída de la actividad turística es una de las grandes preocupaciones de la administración que asumirá el 26 de noviembre.

“La caída de la actividad turística nos preocupa y estamos analizando el tema, porque es necesario paliar la situación, pero desde la Intendencia de Montevideo es poco el margen que tenemos para atender ciertos sectores, como por ejemplo las agencias de viaje”, advirtió.



Lo que Rodríguez Salomón, edil por la 404 pidió, fue una exoneración de impuestos para los sectores más afectados. Por eso presentó ayer a la Comisión de Turismo de la Junta Departamental y a la Asociación Turística de Montevideo su plan de instaurar una “mesa urgente” que se encargue de abordar la coyuntura actual debido a la pandemia del coronavirus.



Zunino, de todas formas, señaló que “en cuanto a los operadores, como los vinculados a la hotelería” se está “pensando en incentivos para reactivar el sector en base al turismo interno”.

Agencias de viajes.

El presidente la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera, le pidió al presidente Luis Lacalle Pou que saque “la cajita de herramientas” para ayudar al sector turístico, tras la decisión de mantener las fronteras cerradas durante la temporada estival.



“Luis, sacá la cajita de herramientas”, indicó Pera ayer en diálogo con 970 Noticias y explicó: “Esa que nos dijo que había encontrado media vacía”. El líder de Audavi se refirió así a la metáfora utilizada por el presidente en cuanto a la herencia recibida del gobierno del Frente Amplio.



En la misma línea, Pera pidió al mandatario: “O vos sacás una pinza para ayudar al sector turístico, sobre todo a las agencias de viaje, o si no comprá una nueva cajita del exterior y ayudá a este sector, porque si no desaparece”.



El dirigente expresó que “en el año 2019 el sector turístico generó US$ 1.800 millones para este país”, lo que demuestra su importancia para la economía, dijo.

Pasaporte uruguayo. Foto. archivo El País.

La respuesta.

Consultado en el mismo medio por los dichos de Pera, Remo Monzeglio, subsecretario del Ministerio de Turismo, expresó: “En este momento el presidente de la República tiene las pinzas, el bisturí y todos los elementos quirúrgicos para empezar a ver qué se puede hacer”.



“El tema de las agencias de viaje es complicado, porque si hacemos un análisis frío hoy las fronteras para salir están abiertas, pero lo que pasa es que la gente lee los diarios”, indicó en referencia a las noticias respecto al aumento de los casos de coronavirus en el resto de los países, principalmente en Europa.



De todas maneras, Monzeglio reconoció que es una etapa difícil para todo el sector y expresó: “En este momento estamos como cuando los muchachos (de los Andes) se enteraron que la búsqueda se suspendió y dependían de ellos mismos”, dijo.

“Futbolísticamente ahora la pelota salió de nuestra cancha. Estamos en un mismo equipo, pero tenemos que esperar hacia dónde apuntan ellos (los ministerios involucrados) en base a las posibilidades que tengan, principalmente Economía”, indicó.



Pera, por su parte, agradeció el apoyo del Ministerio de Economía, Turismo y Trabajo especialmente por extender el plazo de seguro de paro. Sin embargo opinó que no son ellos quienes deciden: “Los que toman las decisiones son Presidencia, la famosa OPP (Oficina de Planeamieto y Presupuesto) y el famoso Lito”, aseguró, refiriéndose al jerarca de esa oficina, Isaac Alfie.