Entredicho entre Umpiérrez y Tinaglini siguió en Diputados: "autovictimización" y "patoteo"

"Se expresó en forma patotera, agresiva, contra un legislador", dijo el diputado frenteamplista Gabriel Tinaglini respecto al entredicho que tuvo en los últimos días con el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpiérrez, que se viralizó en redes sociales.

"Sino hiciste nada para esconder, ¿por qué tanto nerviosismo al punto de patotear, intimidar?", recalcó Tinaglini, quien aseguró que Umpiérrez no "agredió" a él, sino a la "actividad parlamentaria, a la democracia".

"Se agravió, se intimidó y se patoteó", remarcó el legislador y dijo que el objetivo de Umpiérrez "era el ego y que no le podíamos tocar el nombre o apellido".

Tinaglini contó que el 28 de diciembre de 2020, la Intendencia de Rocha hizo un llamado a licitación abreviada, donde "el objetivo era contratar mano de obra para desempeñar tareas en la costa, víspera a la temporada". La licitación tuvo "montones de irregularidades", tanto desde "el punto de vista ético, moral y el procedimiento", aseguró.



Sobre el tema, dijo que mantuvo una conversación telefónica que tuvo con Umpiérrez: "él reconoce que esa licitación estaba mal hecha", afirmó. Y dijo que le pidió que "retrocediera" y que comenzara de nuevo, pero que eso no ocurrió.



A partir de allí, el dirigente frenteamplista dijo que hizo una denuncia por cuestiones "morales y éticas de la función pública" ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), y en el Tribunal de Cuentas por el procedimiento.

Las medidas no quedaron solo allí, sino que la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental de Rocha solicitó que se lleve adelante una comisión investigadora "para saber de primera mano cómo se habían dado los hechos", que fue negada.



Además, dijo que hicieron pedidos de informes, pero que se les negó "rotundamente el acceso a esa información, aduciendo que era confidencial", dijo Tinaglini en referencia a la organización ganadora de la licitación.



"Vale la pena aclarar que se presentó solo un oferente, la Fundación A Ganar", destacó el legislador y aseguró que hubo "más de 10 irregularidades del Tribunal de Cuentas y una irregularidad ética y moral de la Jutep". Sobre el último punto, dijo que hay un "grado de parentesco directo" entre la subdirectora de la Fundación A Ganar y el secretario general de la Intendencia.



En su relato, indicó que el FA hizo una segunda solicitud de comisión investigadora, que también fue negada, y luego el diputado presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Rocha contra Umpiérrez y el secretario general de la Intendencia de Rocha.



A su turno, el diputado blanco Milton Corbo, respondió que la versión de Tinaglini es "falsa" y "forma parte del relato y actitud de oposición cerril de la que ha hecho gala la oposición de Rocha".



"La realidad es otra", subrayó Corbo, sobre el episodio. Contó que tanto él, como Umpiérrez y el secretario de la Intendencia de Rocha mantuvieron un "diálogo firme, sí; severo, sí; pero ni violento ni amenazante con el diputado Tinaglini".



Le reclamaron "una actitud política, ética y moral responsable que no confundiera el legítimo derecho a controlar que le asiste, con los ataques personales", en referencia a la denuncia penal.



Además, dijo que Tinaglini se "autovictimizó" en Cámara, y que en el episodio que se viralizó "no hubo ni violencia ni amenazas" sino que se lo "increpó".



Corbo indico que la hermana del secretario general de la comuna rochense forma parte "como asistente social, como subdirectora técnica, sin integrar la directiva ni ningún órgano de gobierno" de la Fundación A Ganar.



El diputado dijo que la Jutep en su informe señala que "la participación del secretario general en la comisión asesora no incidió en la adjudicación de la licitación, ya que la misma se aprobó por unanimidad".