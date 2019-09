"No entiendo que Martínez refleje un programa de izquierda", dijo diputado de Unidad Popular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio dijo este jueves que anulará su voto en caso de que haya una segunda vuelta en noviembre.

Rubio declaró en el programa La lupa de Emisora del Este de Minas que "si llega Daniel Martínez a un balotaje con (Ernesto) Talvi o (Luis) Lacalle, ahí no es una confrontación entre la derecha y la izquierda. No entiendo yo que Daniel Martínez refleje un programa de izquierda. Será con un mismo programa pero con matices", destacó.



El legislador dijo que a pesar de que "no se ha procesado" la discusión sobre a qué partido apoyará en la segunda vuelta de noviembre Unidad Popular, adelantó que "como en las anteriores (elecciones) voy a votar anulado". En tanto, señaló "yo no le puedo decir al votante nuestro 'poné la mano en este sentido', lo hará cada cual a consciencia".



Respecto a esta decisión, Rubio destacó que "sería muy poco coherente de parte nuestra habernos ido del Frente (Amplio), porque decimos 'ya no son más de izquierda', y después elegir porque, cómo es, ¿el menos malo? No, en política uno elige por lo bueno, pelea por lo mejor".



En tal sentido, remarcó: "La pelea ya no es nuestra, porque si además la gente nos vuelve a colocar en el Parlamento, nos va a colocar para cumplir nuestro rol de oposición a un proyecto que no compartimos, y quien nos vote a nosotros tampoco va a compartir".



Rubio destacó que el proyecto que "refleja las bases programáticas de la UP es antagónico con los modelos que se están proponiendo por parte de los otros candidatos. Por tanto, no sería coherente que estuviéramos apoyando a alguno" subrayó.