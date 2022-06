El enojo de Vidalín porque Ejecutivo asistió por Zoom a reunión con intendentes: “Es lamentable”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"El señor (intendente Pablo Caram) viene desde Artigas y los señores ministros están en sus cómodos despachos participando por Zoom. Vergonzoso. Se lo voy a transmitir al presidente de la República”, sentenció el jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín. El enojo del blanco fue por la falta de asistencia presencial por parte de representantes del Poder Ejecutivo en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización que se realizó ayer.

En el segundo piso de la Intendencia de Montevideo (IMM), mientras se votaban diferentes proyectos, Vidalín apuntó contra los representantes de los ministerios que asistieron a la sesión por videollamada. El nacionalista comentó: “Está bien que estén en cámara. Fenómeno. Pero los intendentes venimos a Montevideo”.



Esto sucedió después de que sesionara el Congreso de Intendentes, donde se decidió prorrogar el vencimiento de las libretas de conducir por 60 días a partir del 1° de julio para aquellas personas que tengan fecha para la renovación o para quienes se agenden en esos 60 días. La medida abarca a los permisos vencidos a junio del año 2020, que por la pandemia se han ido extendiendo mediante diversas autorizaciones.

Por otra parte, se votó presentarle al Poder Ejecutivo un articulado para que se incluya en la Rendición de Cuentas. En pocas palabras, define cómo distribuir el dinero del Fondo de Asimetrías -se creó en la Ley de Presupuesto- entre los departamentos. Es que la manera en la que se distribuye una de las partidas del gobierno nacional a los departamentales está en revisión. Ese fondo tiene el objetivo de compensar la posible disminución de los recursos que se transfieren a las intendencias cuando se efectivice el cambio. Son $ 12.000.000 por año desde 2022 hasta que finalice esta administración.



Entonces, aunque todavía no hubo cambios, se le pidió al Poder Ejecutivo que reparta el dinero previsto en la Ley de Presupuesto para el Fondo de Asimetría. Se solicitó que el 20% se coloque según lo que establece el artículo 660 de la Ley de Presupuesto. Y el 80% restante se divida así: Artigas 9,52%, Cerro Largo 16,68%, Durazno 2,36%, Flores 4,58%, Florida 3,42%, Lavalleja 7,48%, Paysandú 3,72%, Paysandú 3,72%, Río Negro 4,04%, Rivera 11,98%, Rocha 4,32%, Salto 8,44%, San José 2,08%, Tacuarembó 7,28% y Treinta y Tres 14,1%.

Comisión

En la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización que se realizó ayer fue que Vidalín apuntó contra quienes no asistieron de manera presencial. “Es lamentable que no le demos la trascendencia que le tenemos que dar a esta comisión. Se lo voy a transmitir al presidente de la República con dolor. Porque mi partido, el Partido Nacional, es descentralizador y aquí no estamos dando muestra de descentralización. Y me duele enormemente”, dijo Vidalín, quien dijo estar seguro de que Luis Lacalle Pou desconocía esa situación.



Después de la intervención del duraznense, el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Benjamín Irazabal, agarró el guante. El jerarca del gobierno señaló que la comisión aprobó la posibilidad de asistir por Zoom por dos motivos: primero, la pandemia; y segundo, que no llegaban al quórum necesario para poder sesionar en algunas oportunidades.



Además aseguró que si estaban todos los intendentes era porque en el mañana había sido la sesión del Congreso de Intendentes. Pero “si hubiera sido al revés, y esta sectorial hubiese sido de mañana -sin ánimo de discrepar- hubieran venido dos”.



En ese sentido, Irazabal añadió: “Si la comisión sectorial ha venido funcionando es porque generalmente el Poder Ejecutivo ha dado quórum. Comparto el criterio, la importancia de esta comisión. Deberían estar los dos integrantes (por Zoom) presentes aquí, pero se optó por el camino de la tecnología para poder funcionar. Si no, te diría que desde mediados del año pasado no se hubiera sesionado porque, cuando no era por uno, era por otro”.



A su vez, según relató Irazabal, la sesión anterior a la de ayer, que fue en mayo, se levantó por falta de quórum. Después de una hora se dio por finalizada porque había seis miembros de los siete que se necesitan. En esa oportunidad asistieron cuatro del Poder Ejecutivo y dos intendentes.

Solicitan sumar a la Rendición de Cuentas la creación de un comité



Los intendentes también votaron ayer pedir incluir en la Rendición de Cuentas - que el gobierno deberá presentar antes del 30 de junio- la creación de un Comité Interinstitucional. Solicitan que esté “integrado por cinco representantes del Congreso de Intendentes, dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante de la Presidencia de la República”.



Tendrá dos objetivos: por un lado, hará el seguimiento del Fondo de Asimetrías, y por otro deberá formular antes de que termine este gobierno un informe con una “propuesta referente al sistema de transferencias intergubernamentales y los coeficientes de distribución de la partida en el artículo 214 de la Constitución de la República, con la información resultante del Censo Nacional 2023”. Para ello, los intendentes podrán “requerir y contratar los estudios técnicos previstos en el Presupuesto”.