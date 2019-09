Engañoso: en 2005 no se creó un fondo de medicamentos que destine US$ 80 millones anuales a la compra de fármacos de alto costo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta información, que superó las 1.300 interacciones, es engañosa. En 2005 no se creó ningún nuevo fondo de medicamentos, sino que se incluyó un listado de fármacos de alto costo dentro de las prestaciones del ya existente Fondo Nacional de Recursos (FNR). Además, la cifra señalada en el posteo -US$ 80 millones- es superior a la que realmente se ejecutó.

“Antes de este presidente, no había un fondo de medicamentos. A partir de 2005 se destinaron 80 millones de dólares anuales para medicamentos de alto costo. Uruguay es uno de los pocos países del mundo que tiene esta cobertura”, dice el posteo.

Lo cierto es que el FNR se creó en 1980, con el objetivo de financiar únicamente procedimientos médicos de alta complejidad y en 2005 se incorporó, a través de la ley de presupuesto del primer gobierno de Vázquez -que se ejecutaría a partir de 2006-, una nueva competencia dentro del organismo: brindar medicación de alto costo para determinadas patologías.

Los gastos en medicamentos

De acuerdo a los cálculos elaborados por Verificado, basados en los informes de ejecución presupuestal del organismo, el presupuesto destinado a la cobertura de medicamentos no superó los US$ 40 millones en ninguno de los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2018, únicos años sobre los cuales el FNR publicó información. Por lo tanto, el dato que se incluye en el contenido viral -que se destinan US$ 80 millones anuales para medicamentos de alto costo- es incorrecto.

Alicia Ferreira, directora del FNR, confirmó a Verificado que es un “error” la información divulgada por el posteo viral respecto a esa cifra.

¿Cómo se financia el FNR?



El organismo depende de una comisión administradora, integrada por los ministros de Economía y Salud Pública y por delegados de Defensa e Interior, que se encarga de definir los aportes asignados al FNR y, a su vez, la autorización del gasto.

El último informe de Ejecución Presupuestal (2017/2018) muestra que el organismo destinó U$S 223.069.864 a actos médicos y medicamentos en total. Tanto las proyecciones presupuestales como los estados contables son de carácter público y están disponibles en su sitio web.

El artículo pertenece a la redacción de Verificado.uy, la primera coalición de medios de comunicación, academia y sociedad civil creada en Uruguay para afrontar el problema de la desinformación durante la campaña electoral 2019.



