Se enfrió el acuerdo de Sanguinetti y Amorín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Siguen las negociaciones en el Partido Colorado para definir cómo confeccionar las listas a Diputados y Senadores. Según informaron fuentes políticas a El País, en las últimas horas se enfrió un intento de acuerdo que pretendían sellar los exprecandidatos a la Presidencia Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle.

La semana pasada El País informó que los grupos colorados Batllistas, de Sanguinetti, y Uruguay Batllista, de Amorín Batlle, exploraban la posibilidad de alcanzar un acuerdo político para presentar a nivel nacional una lista común al Senado, aunque en lo departamental se mantendría cada uno por su lado.



Ocurrió que si bien hubo acuerdo en la integración de una lista única al Senado, no ocurrió lo mismo en la de Diputados “en los diferentes departamentos y por eso no se llevará a cabo” el acuerdo, señaló un dirigente colorado a El País.



Sanguinetti afirmó la semana pasada que había mantenido “una charla con Amorín y (Germán) Coutinho”, socios políticos para la reciente elección interna en el partido, donde “se planteó la idea de que haya fuerzas comunes”.



Paralelamente, el diario Cambio de Salto informó que Coutinho podría ser el segundo titular al Senado, detrás del expresidente, un escenario también confirmado a El País. Sin embargo, Coutinho tiene fuertes expectativas de ser intendente de Salto a partir de 2020, lo que haría pensar bien a la hora de conformar la lista.



El diputado Tabaré Viera será seguramente el primer suplente de Sanguinetti. En segundo lugar en la lista del expresidente se ubicaría Coutinho quien tendría a Germán Cardoso como su primer suplente, informaron en Batllistas ayer a El País. Los acuerdos aún no han cerrado.