Se enfría el debate entre Talvi y Astori

Si bien la semana pasada el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi mandató a su comando fijar una fecha para el debate con el ministro de Economía, Danilo Astori, fuentes coloradas informaron a El País que no notan ningún interés del equipo del secretario de Estado ni del propio ministro en concretar el encuentro.

A fines del mes pasado, el candidato colorado cuestionó que el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista (PCU) "no le dan permiso" a Astori para debatir.

Talvi apuntó contra contra Astori al escribir en su cuenta de Twitter: "Usted me desafió a debatir y yo acepté. Estoy esperando aún su respuesta para fijar fecha".



En el mismo mensaje, el líder de Ciudadanos agregó: "Tenemos cadena nacional asegurada. Usted desea el debate tanto como yo", y remató irónicamente: "Me pregunto ¿será qué el MPP y el Partido Comunista no le dan permiso?".

Un día después del mensaje, Astori declaró a Radio del Oeste de Colonia que "no" han acordado fecha "hasta el momento" con Talvi. Además, puntualizó que "leyó algo" que "no le gustó" y le pareció "una falta de respeto notoria, y no es por esa vía que se convoca a un debate", en referencia al cuestionamiento de Talvi de si algunos sectores del Frente Amplio no le estarían prohibiendo debatir.



Al respecto, enfatizó: "Yo no puedo aceptar esa falta de respeto".



El ministro de Economía agregó que un comentario del candidato colorado -"tenemos cadena nacional asegurada"- le "hizo pensar bastante" porque le da "la impresión que Talvi está más interesado en la notoriedad pública que en debatir. Eso tampoco me gustó".



En tanto, el contador, lider de la lista 2121 y candidato a Senado, remató diciendo: "Veremos si nos ponemos de acuerdo con la fecha".

Economistas del FA contradicen a Talvi

El Comité de Base funcional de Ciencias Económicas del Frente Amplio, en su cuenta de Twitter, salió en las últimas horas a responder unas declaraciones del candidato colorado.