Encuesta de Factum: Lacalle Pou lidera en intención de voto y Sartori pasó a Larrañaga 

Luis Lacalle Pou afianzó su liderazgo en la interna del Partido Nacional de cara a las elecciones internas y se posiciona primero con el 50% de intención de voto fuera de todo margen de error, mientras que por primera vez Juan Sartori (23%) pasó a ocupar el segundo lugar siguiéndole Jorge Larrañaga (19%), Enrique Antía (8%) y Carlos Iafigliola (0%), según la última encuesta de Factum divulgada esta mañana por radio Universal por el politólogo Oscar Bottinelli y el sociólogo Eduardo Bottinelli.



En el caso de Sartori que sobrepasa a Larrañaga cabe destacar que el resultado se encuentra dentro del margen de error que va entre 1,6% y 3,2% (según el modo de medición que se realice), lo que finalmente podría otorgar un resultado diferente. Factum advirtió, además, que al ser las elecciones internas de carácter voluntario el porcentaje de personas que aseguró durante la encuesta que se presentará a votar puede verse modificado.



Óscar Botinelli explicó que de todas maneras "ni si quiera se puede decir que Larrañaga cayó" porque "está igual que en febrero. Lo que hizo fue no consolidar la suba que tuvo en marzo, que ya estaba en 19%. Larrañaga tuvo un crecimiento fuerte que coincidió con el momento estelar para llegar a las firmas para la campaña Vivir sin miedo", pero "eso no lo retuvo". Por lo que aclaró: "De febrero a hoy Larrañaga está igual, no cayó".

Queda por fuera de este margen de error el también precandidato y senador Luis Lacalle Pou quien obtuvo un 50% en intención de voto y se afianzó a la cabeza dentro de su partido.



"Hay un liderazgo que está consolidado. Fue perdiendo fuerza hacia marzo y ahora recupera pero estuvo siempre liderando con una distancia importante", señaló Eduardo Botinelli.



Fue además el político que presentó un mayor crecimiento, con un aumento de seis puntos desde la última medición realizada en marzo de este año.

Sartori, en tanto, subió dos puntos porcentuales.



Por otra parte el intendente de Maldonado, Enrique Antía, obtuvo un 8% en intención de voto, porcentaje que se ha mantenido casi inmodificado teniendo en cuenta las encuestas anteriores.



Verónica Alonso, que en la medición pasada había obtenido un 2%, en esta encuesta no aparece mencionada tras su decisión de bajar su candidatura y pasar a formar parte del equipo de Sartori.

"Lo que ha sorprendido con Sartori es que es algo nuevo en el país, otra manera de hacer política. él está jugado a la población en general, no es casual que tiene la mayor adhesión en las clases sociales medias hacia abajo, en los jóvenes, gente que se está moviendo más lejos de la política y tiene otros códigos para mirar. Lo segundo es el hecho que hay un electorado que está buscando algo nuevo y distinto", explicó Óscar Botinelli.