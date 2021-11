Encuesta de Cifra: 48% votaría por mantener artículos de la LUC y 41% por derogarlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien la Corte Electoral todavía no finalizó con el proceso que requiere contar y validar las firmas entregadas, todo indica que el año que viene habrá referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Por este motivo las consultoras ya se encuentran analizando hacia dónde se inclinarán los votantes una vez que estén en las urnas. La última encuesta realizada por Cifra y presentada en Telemundo, indicó que un 48% de los consultados votaría por mantener la ley, mientras que un 41% elegiría derogar.

Si bien siguen siendo más aquellos que no quieren quitar esos artículos, la distancia con respecto a los que sí se redujo con respecto a encuestas anteriores. Así, en febrero la diferencia entre unos y otros era de 12 puntos y ahora es de siete, la distancia más baja desde que se comenzó a consultar.



Esto se podría explicar de la mano de la baja en el porcentaje de indefinidos. Actualmente hay un 11% que todavía no sabe qué hará, lo que incrementó en cuatro puntos al total de los que quieren mantener la ley y en siete a los que no.

Por otra parte, la encuesta marcó que la posición sobre el voto que realizarán respecto a la LUC está alineada con el partido al que pertenecen o con el que sienten mayor simpatía. De esta manera, ocho de cada diez votantes del oficialismo quiere mantener la ley tal cual está y la misma cifra se repite a la inversa en el caso de la oposición.



Con respecto a los que votaron en blanco o prefirieron no dar información sobre su elección partidaria, el 47% quiere derogar los artículos, el 11% todavía no lo sabe y el 48% los quiere mantener.