Encuesta de Cifra: 59% aprueba la gestión de la intendenta Carolina Cosse

La aprobación de la intendenta Carolina Cosse aumentó en los últimos meses y ahora hay un 59% que está de acuerdo con su gestión, lo que implicó un incremento de 11 puntos porcentuales con relación a la última encuesta realizada por Cifra en setiembre, informó la encuestadora y divulgó Telemundo (Canal 12).

Ese aumento puede explicarse, a su vez, por la disminución de aquellos que no quisieron o no supieron qué responder. En setiembre esa cifra se ubicaba en un 15%, mientras que en la encuesta de ese mes bajó a 9%. Lo mismo ocurrió en el caso de los que no opinaron, pasando de 12% a la mitad.



Por otra parte, el porcentaje de los que desaprueban la gestión se mantuvo casi sin cambios. En setiembre el 25% de los encuestados respondió de esa manera y ahora, en noviembre, subió un punto porcentual.

Con respecto a la valoración según sus preferencias partidarias, ocho de cada diez frenteamplistas aprueba la gestión de la intendenta y lo mismo ocurre con cuatro de cada diez votantes de la coalición. En este sentido, Cifra indicó que los juicios sobre el desempeño de Cosse están menos polarizados que los que recoge el presidente Luis Lacalle Pou.

Con respecto a la valoración de la gestión según las zonas del departamento, en general la gestión de la intendenta fue bien valorada en todas. Un 63% de los residentes de la zona central de la capital aprobaron la gestión de Cosse, al igual que un 58% de la periferia y un 48% de la zona costera.