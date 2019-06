Encontronazo entre Abdala e Iturralde con Sartori en acto de Wilson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta mañana en el puerto el Partido Nacional realizó un acto recordando el regreso de Wilson a 35 años de aquel 16 de junio en el Puerto de Montevideo. Y el encuentro, que contó con varios precandidatos, sirvió de escenario para que algunos de los nacionalistas expresaran sus disconformidad con el precandidato Juan Sartori.

En un video se ve al diputado Pablo Abdala que se encontró con Sartori y le dijo "me da mucha lástima lo que está haciendo porque está comprometiendo la suerte del Partido Nacional". "Creo que estoy sumando mucho y trabajando mucho", le contestó Sartori. A lo que Abdala replicó: "No, no".



En otra instancia Sartori logró colocarse junto a Enrique Antía y Luis Lacalle Pou, ambos precandidatos por el Partido Nacional y fue el diputado Pablo Ithurralde quien hizo correr a Sartori para ponerse en primera fila junto a los precandidatos.

Posteriormente Iturralde escribió en Twitter otro pequeño diálogo que tuvo con Sartori y terminó diciendo: "Blancos baratos hay Wilson para rato".

Aclarando. Civilizadamente al finalizar el acto de regreso de Wilson, le pregunté a Sartori mirándolo a los ojos, a quién se refería cuando hablaba de políticos deshonestos. Ni siquiera sostuvo la mirada y con sonrisa fingida se escabulló. BLANCOS BARATOS HAY WILSON PARA RATO — Pablo Iturralde (@IturraldeVPablo) 16 de junio de 2019

Esta mañana Jorge Larrañaga escribió una dura carta en la que lo criticó por las medidas "demagógicas" anunciadas y le planteó que “ni el Partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión”