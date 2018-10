Enciso firmó, pero no ensobrará

El tema dividió al Partido Nacional y le sirvió a Jorge Larrañaga para reposicionarse en la interna blanca.

Sin embargo quien lidera las encuestas, el senador Luis Lacalle Pou, no solo no apoyó la idea sino que instruyó a su dirigencia a no firmar.

A pesar de eso el intendente de Florida, Carlos Enciso, decidió estampar su firma en las papeletas para impulsar la consulta popular por la que se implementaría, entre otros cambios, una Guardia Nacional que apoyaría el patrullaje de la policía en las diferentes ciudades del país (ver nota aparte en esta página). La campaña es impulsada por Alianza Nacional, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga.

Sin embargo, Enciso dijo a El País que en el caso de que se llegue a las firmas necesarias para la consulta popular —que se realizaría en la elección nacional de octubre de 2019— no está dispuesto a ensobrar la papeleta que apoye la iniciativa.

"Por gesto partidario nosotros firmamos pero no entramos en la lógica de recolección de firmas como el sector nacional Dale, porque estamos dentro del sector Todos. Aún no hemos analizado ni discutido, pero en principio la postura personal nuestra es no" ensobrar, aclaró el intendente blanco de Florida.

Enciso lanzará una lista propia a la Cámara de Senadores para las próximas elecciones de octubre de 2019. Será una de las cuatro planchas al Senado que apoyarán a Lacalle Pou. Las otras tres son la lista 71 del Herrerismo del senador Luis Heber, la 404 del senador Álvaro Delgado, y la 40 del también senador Javier García.

El intendente blanco opinó que la situación económica del país está muy comprometida y es momento de ofrecer un cambio real a la ciudadanía para reactivarla.

En ese sentido, dijo que la población no soporta más que se le suban las tarifas e incrementen los impuestos y que desde el sistema político se necesita ofrecer otras alternativas.

"Tenemos problemas demográficos que vamos a tener que atender y analizar. Pero también hay que lograr abrir más mercados. Hay que inyectar la idea de empleo genuino. Y también hay que trabajar sobre la idea de una tarifa de combustibles diferencial", explicó Enciso. El intendente está terminando su segundo período en la comuna de Florida y no puede postularse a la reelección.