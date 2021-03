"Una de cada dos" empresas inspeccionadas no cumplen protocolos sanitarios, dijo Mieres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, informó que "una de cada dos" empresas inspeccionadas no cumplen con los protocolos sanitarios establecidos para evitar eventuales contagios de coronavirus.

"No hemos notado ninguna mejora. Una de cada dos empresas que es inspeccionada por los temas sanitarios tiene algún grado de incumplimiento. Eso ha variado solo un poquito. Al principio era solo 60%, ahora estamos en 50%, pero sigue siendo una cifra que no es agradable", detalló.

De todos modos, el jerarca destacó que existen "incumplimientos" de "distintos tipos". "Hay incumplimientos menos graves que otros", indicó.

"Una cosa es no usar tapabocas en el lugar de trabajo o no cumplir con las medidas de distanciamiento, que esos son incumplimientos graves y sustantivos. Otra cosa es algo más formal como que no esté la lista del protocolo, que no esté la documentación a la vista, que no haya cartelería indicando el aforo. Esas son cosas que igual hay que cumplirlas, pero son más formales y menos sustantivas", explicó.

Consultado sobre la situación del teletrabajo, Mieres subrayó que "se está controlando dentro de las limitaciones" que existen.

"En realidad se controla cuando hay alguna denuncia. Hubo y también hubo sanciones fuertes. Es todo un tema cómo vamos a inspeccionar el teletrabajo cuando exista la ley. Va a ser un tema. La función de la inspección es inspeccionar todo tipo de trabajo, pero el hogar tiene algún tipo de limitaciones de ingreso", manifestó.

Por otra parte, respecto a que los trabajadores reciben un ingreso extra, opinó: "Lo que importa es que no haya una rebaja de ingresos por ser teletrabajador. No puede significar que por teletrabajar el trabajador tenga una pérdida de ingresos por costos propios que no tenía por qué tener".