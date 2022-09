Empresarios piden habilitar negociación bipartita: el gobierno no debería ser juez y parte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tenor de la negociación colectiva implica que el gobierno muchas veces es quien inclinaría la balanza cuando los empleadores y los trabajadores no llegan a un acuerdo. Precisamente, ese rol es el que tiene en alerta a las cámaras empresariales al punto tal que se planteó al Ministerio de Trabajo que no sea juez ni parte y se limite a ser “un árbitro”.

El pedido lo hizo Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) ayer en el marco de un espacio de intercambio denominado: “Tiempo de apertura y reformas”, realizado en la Expo Prado.



Durante su discurso, el presidente de la CCE apoyó varios puntos de la agenda del gobierno, pero ante el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, solicitó que se contemple la negociación salarial bipartita.



Martínez dijo en rueda de prensa que en la mesa de negociaciones acuden tres partes, pero se debe “respetar” la voluntad de empleadores y trabajadores. Y agregó que el gobierno no “debería” ser juez y parte sino “simplemente” un árbitro. En ese sentido el empresario, aseguró que está bien que el gobierno participe como mediador en casos de desacuerdo, ayudando a negociar, “pero no que tome posición por uno u otro sector”.



Por su parte, el ministro de Trabajo contestó que no es un punto que esté incluido dentro de las modificaciones previstas a la Ley de Negociación Colectiva, y advirtió que para atender el reclamo se debe acudir a la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Mieres valoró que el “tripartismo” ha funcionado en el Uruguay y que a su entender existe “una cultura” al respecto como un valor que se “ha construido”.



Otro de los expositores fue el presidente del Banco Central, Diego Labat, quien se refirió a las proyecciones del gobierno en materia de inflación.

El objetivo del gobierno es que se mantenga en un rango meta de entre el 3% y el 7%. Según los últimos datos, cerrados al mes de agosto, la inflación se encuentra en el 9,5%. Y para el presidente del Banco Central la proyección del equipo económico es que a fin de 2022, se ubique en el 8,5%.



Además Labat, indicó que si se analiza el rango inflacionario histórico del país en los últimos 20 años, la inflación “en promedio” es del 8%. El jerarca nacionalista sostuvo que este es un problema “estructural” de Uruguay y que lo que el país “precisa” es alcanzar una inflación “bastante” más baja. Y aseguró que existe el “compromiso” de lograr mejores resultados.



Labat insistió en que una inflación alta, como la actual, “distorsiona” y tiene efectos en las decisiones que toman las empresas, como por ejemplo, contar con inventarios mayores a los que preferirían como un mecanismo de “defensa”. Esto no es lo “natural” y con una inflación baja no sería necesario.



Por otra parte el presidente del Banco Central dijo que si el país se compara con Argentina o Chile, está mejor. Incluso, con porcentajes similares a países de Europa y Estados Unidos. Por último, Labat dijo que habrá una “desaceleración” en el aumento de los precios, pero afirmó que en 2023 no se alcanzará el rango meta de inflación previsto por el gobierno.

En relación a la inflación el presidente de la CCE, en tanto, afirmó que es uno de los impuestos “más caros” que pagan los uruguayos. Destacó la necesidad de que las empresas públicas operen con eficiencia, algo “fundamental” para permitir reducir las tarifas que afectan en las paramétricas.



“Estamos todavía muy lejos” dijo Martínez quien agregó: “Si no tuviéramos inflación, no estaríamos hablando ni siquiera de la Ley de Negociación Colectiva”.



Por otra parte, Martínez resaltó que “recientemente” mantuvieron una reunión con el equipo del Ministerio de Economía, en la cual les indicaron que la meta es bajar la inflación en unos dos años. Y por último, los empresarios indicaron que al gobierno también lo preocupa el tipo de cambio real.